El pueblo favorito de los mayores de 65 años es una joya de Alicante sin turismo de masas: uno de los pueblos más bonitos de la Marina Alta, con una espectacular bahía y un imponente peñón

Publicado por el portal Moving to Spain a mediados del noviembre pasado, el ranking de los mejores lugares a las que retirarse de 2025 estaba encabezado por la localidad de Calpe, situada a una hora al noreste de la ciudad de Alicante. Perteneciente a la comarca de la Marina Alta, el portal la situaba en la posición más alta por su espectacular belleza, la maravillosa gastronomía, su espectacular infraestructura y sistema sanitario.

La playa de La Fossa de Calpe / Istock / LUNAMARINA

Bordeado por más de 12 kilómetros de costa, Calpe es especialmente conocido por el imponente peñón de Ifach, cuyo entorno fue declarado parque natural en 1987. El pueblo cuenta además con la ventaja que todavía no sufre del turismo de masas, por lo que sigue ofreciendo una de las experiencias más especiales de toda la Costa Blanca; aquí el Sol es un compañero fiel, reflejando su luz en la arena dorada de sus playas y el agua que baña su costa.

Adriana Fernández

Una villa con olor a sal

Junto con el peñón de Ifach, uno de los elementos más destacados de Calpe son sus salinas, ubicadas en el corazón de la localidad. En funcionamiento desde la época del Imperio Romano, en 1988 cesaron su actividad; habitado por una gran cantidad de flamencos y otras aves migratorias (especialmente entre mayo y septiembre), en 1993 fueron declaradas Espacio Natural Protegido. Junto a las salinas se encuentra el yacimiento arqueológico de los Baños de la Reina, el cual consta de tres partes: una fantástica villa romana, un conjunto termal, y un conjunto de piscinas artificiales destinadas a la piscifactoría, en las que hoy día te puedes bañar.

Las antiguas piscifacotiras de los Baños de la Reina / Istock / MiniMoon Photo

Ideal para disfrutar del ambiente marítimo de la localidad, el paseo marítimo recorre gran parte del litoral de Calpe. Desde el paseo no solo se obtienen unas vistas maravillosas del Mediterráneo; aquí encontrarás excelentes restaurantes en los que disfrutar de una muy buena gastronomía, basada sobre todo en los sabrosos pescados de la bahía. Algunos de los platos típicos son la llauna de Calp y el arròs del senyoret, así como el arroz al horno, el puchero de pulpo o las tradicionales cocas -dulces y saladas- elaboradas a diario en los hornos del pueblo.

El ambiente marítimo de Calpe también se puede disfrutar en cualquiera de sus 14 playas y calas. Las hay de todo tipo: extensiones infinitas de arena fina y dorada, pequeñas calas excavadas en la roca, o costas vírgenes con acantilados, todas reconocibles por sus aguas turquesa y cristalinas. Las playas de Calpe son idóneas, también, para practicar todo tipo de deportes acuáticos, ya sea submarinismo, kitesurf o pesca deportiva.

El Torreón de La Peça en el casco antiguo / Istock / MEDITERRANEAN

Paseando por las calles de Calpe

Con unos orígenes que se remontan hasta la época del Imperio Romano, pasear por el casco antiguo de Calpe es la mejor manera para descubrir los secretos que esconde esta localidad marinera. Conformado por callejuelas empedradas y decoradas con flores en los balcones, algunos de los monumentos más destacados son la parroquia de Nuestra Señora de las Nieves y la Iglesia Antigua, ambas ubicadas en el interior del Torreón de “La Peça”, un imponente baluarte defensivo que formaba parte de la antigua muralla de la ciudad.

La Muralla Roja frente al mar / Istock / TechnicColor

Pero si hay un edificio especial en Calpe, ese es la Muralla Roja, la emblemática edificación del arquitecto Ricardo Bofill cuya variedad cromática crea un espectacular contraste con el entorno, y con una estética que evoca la tradición mediterránea de la qasbah: pasajes, terrazas, escaleras y patios que se comunican entre sí como una prolongación de los espacios interiores habitados.