El mayor palmeral de Europa está en Alicante y es Patrimonio de la Humanidad: un oasis con más de 200.000 palmeras prehistóricas y un sistema de riego milenario único en el mundo

A lo largo de la historia, se ha podido constatar la existencia de palmeras en todo el sur de Europa desde antes incluso de la presencia humana, pero el descenso de las temperaturas y las consecuentes glaciaciones acabaron con la mayoría de ejemplares. A excepción de lugares más cálidos que quedaron protegidos de las corrientes más frías. Y uno de esos lugares está en España, a orillas del Mediterráneo.