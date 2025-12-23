El mayor palmeral de Europa está en Alicante y es Patrimonio de la Humanidad: un oasis con más de 200.000 palmeras prehistóricas y un sistema de riego milenario único en el mundo
De origen prehistórico, lleva ahí desde la época musulmana, y es la ‘fábrica’ de uno de los ramos más famosos de España.
La diversidad de paisajes que hay en España es inabarcable. Y si hay uno que destaca por encima de todos es este bosque de palmeras. Una rareza única en Europa que alberga el mayor palmeral del continente.
A lo largo de la historia, se ha podido constatar la existencia de palmeras en todo el sur de Europa desde antes incluso de la presencia humana, pero el descenso de las temperaturas y las consecuentes glaciaciones acabaron con la mayoría de ejemplares. A excepción de lugares más cálidos que quedaron protegidos de las corrientes más frías. Y uno de esos lugares está en España, a orillas del Mediterráneo.
Este increíble palmeral cuenta con más de 200.000 ejemplares, a los que hay que sumar otros 50.000 que hay en viveros municipales esperando ser plantados. Tal cantidad descomunal de palmeras lo convierte en el mayor bosque de palmeras de Europa.
El oasis que se esconde en una bonita ciudad mediterránea
La identidad de la preciosa ciudad mediterránea en la que se encuentra no se entendería sin este paisaje urbano que es único en el mundo. Hay que remontarse a la era prehistórica para conocer la existencia de un jardín de estas características y dimensiones, aunque fue durante el periodo andalusí cuando adquirió su mayor época de esplendor.
Fueron los musulmanes quienes estrenaron el sistema de regadío que hace que este increíble palmeral siga en pie desde hace más de mil años. Algo así como un oasis agrícola que, como no podía ser de otro modo, está declarado Patrimonio de la Humanidad.
Dónde está el bosque de palmeras más grande de Europa
Hay que viajar hasta Elche para conocer esta maravilla de “paisaje cultural único, de valor sobresaliente y significación universal”, como señalan desde la oficina de Turismo Visit Elche.
“La expansión del palmeral se produjo a raíz de la fundación por los árabes de la nueva ciudad en su emplazamiento actual (en los siglos VIII y IX), estableciéndose una extensa red de riego que en su mayoría persiste hasta hoy”.
No es solo un palmeral, es un huerto milenario
Y es que, lo que desde fuera (e incluso desde dentro) parece ‘solo’ un bosque de palmeras, se trata en realidad de “una plantación realizada con fines agrarios”, apuntan desde Turismo de Elche.
“De ahí que a las parcelas o a sus agrupaciones se les denomine huertos”, explican. Los bancales que quedan ‘encerrados’ entre las cuadrículas en las que están dispuestas las palmeras, se han utilizado tradicionalmente para el cultivo agrícola.
La función del palmeral hoy en día es más paisajística y cultural que agrícola, aunque todavía se cultiva palmera con fines agrícolas: unas para la recolección de dátiles (principalmente de uso local) y otras para la palma blanca, que es la que se usa para hacer los impresionantes ramos que se distribuyen en toda España con motivo del Domingo de Ramos, una de las festividades estrella de la Semana Santa.
Qué ver en este bosque de palmeras único en Europa
Hoy en día se puede visitar el Parque Municipal, que tiene diferentes edificio singulares y fuentes de inspiración neoárabe; así como el fascinante Huerto del Cura, un impresionante jardín que está declarado Jardín Artístico Nacional; el Museo del Palmeral, situado en el Huerto de San Plácido; y la Ruta del Palmeral, un itinerario que transcurre por diferentes huertos de palmeras tradicionales y el Parc de Palmeres del Filet de Fora.
