El mayor lago glaciar de la Península Ibérica está en Zamora: playas de arena, aguas cristalinas y un pueblo declarado Conjunto Histórico medieval
Esconde playas de interior, con el agua a una temperatura más fría que en el Mediterráneo y rodeadas de un paisaje que recuerda a los bosques alpinos.
Este es el mayor lago de origen glaciar de España y de la Península ibérica con una profundidad de hasta 53 metros y formado hace más de 100.000 años, hablamos del Lago de Sanabria situado a unos 1000 metros sobre el nivel del mar en la provincia española de Zamora y navegado en un catamarán movido por el viento. Este lago reúne todo lo que un viajero apasionado por la naturaleza y la montaña necesita, incluso en verano y no solo porque se trate de uno de los pueblos más bonitos de España, que también lo es.
Aunque la mayoría de personas piensan que el baño está completamente prohibido esto es totalmente falso. De hecho, cuenta con varios arenales que en temporada alta suelen estar a rebosar de gente, aunque como cualquier playa en pleno mes de agosto, las más famosas son Arenales de Vigo y playa de los Enanos, ubicadas en la parte sureste del lago; donde sus aguas limpias y su arena fina las convierten en una de las favoritas de los turistas.
Por si no sabías acerca de Sanabria, este es muy famoso por su Conjunto Histórico medieval donde destaca su gran Castillo de los Condes de Benavente, una fortaleza militar del siglo XV donde en el centro destaca su Torre del Homenaje, conocida popularmente como “El Macho”, una estructura imponente de varias alturas construida con sillería de granito.
Mucho más que un paisaje
Si preguntas a cualquier persona que haya tenido la oportunidad de presenciar este lago, te dirá que va mucho más allá de su belleza. Forma parte del Parque Natural del Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto, sin duda, una de las zonas más ricas en biodiversidad de Castilla y León.
Aparte, si eres un amante de los animales, encontrarás en sus aguas varias especies protegidas como la nutria europea, la rana patilarga o distintas aves acuáticas. Sus bosques formados por robles, castaños y alisos forman un ecosistema único en equilibrio constante.
Una de las cosas más fascinantes de este lugar es la leyenda de Valverde de Lucerna. Cuenta la tradición que bajo las aguas del lago no solo hay vegetación y rocas, sino las ruinas de un antiguo pueblo sepultado por una gran inundación, como castigo a la falta de caridad de sus vecinos. Y hay un detalle que no pasa desapercibido, dicen los del lugar que, si te acercas en la noche de San Juan, todavía se puede escuchar el tañido de sus campanas desde el fondo.
Lo que no puedes perderte de este pueblo zamorano
La Plaza mayor es de los sitios más bonitos para ver en Puebla de Sanabria, sin duda, es el corazón medieval del pueblo. Aquí podrás ver el Ayuntamiento con la fachada porticada y sus dos torres a ambos lados; por otro lado, encontrarás la famosa Iglesia de Santa María de Azogue, de estilo románico, construida en el siglo XII, es de los lugares más imprescindibles, donde sin ninguna duda destaca a simple vista su torre de campanario y su pórtico principal.
Recorrer el Paseo fluvial, es otro de los mejores planes que puedes hacer, son en total 5 kilómetros donde verás Puebla de Sanabria desde lo más alto y el Puente sobre el Río Tejo. No se te olvide el bañador y la toalla, ya que podrás darte un buen chapuzón aunque otro plan es tomar algo en sus chiringuitos mientras se disfrutan de las magníficas vistas.
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