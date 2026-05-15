La mayor estructura de madera del mundo está en España y tiene forma de seta: está formada por 16 millones de tornillos y tuercas, 3.500 metros cúbicos de madera y casi 30 metros de altura

El mundo está lleno de construcciones tan impresionantes que a veces parece mentira que hayan sido levantadas por el ser humano. Una de ellas son las Setas de Sevilla, oficialmente llamadas Metropol Parasol. Se encuentran en la plaza de la Encarnación y se trata de la estructura de madera más grande del mundo, desde el año 2011 que se inauguró. Pero la historia de este lugar se remonta a varios siglos atrás, concretamente a la época romana.

Aunque primero vamos a hacer una parada en 1832. En aquella época se construyó el primer mercado de abastos de Sevilla, el Mercado de la Encarnación. Se levantó sobre un antiguo convento medieval agustino que tenía el mismo nombre y que también bautizó a esta plaza. Tenía más de 400 puestos con productos frescos y era tan grande, que abastecía a la ciudad entera. De ser una zona comercial pasó a convertirse en punto de encuentro para los sevillanos.

Redacción Viajar

Un proyecto para devolver la alegría a la ciudad

Sevilla no dejaba de crecer y transformarse, así que el Mercado acabó quedándose pequeño. La vida había cambiado mucho y en 1973, debido a problemas estructurales de los puestos de verduras y pescado, la riada del Tamarguillo y la llegada de los primeros supermercados, se demolió el Mercado de la Encarnación. Aun así, quisieron mantener de manera provisional la actividad comercial. En principio iban a ser tres años, pero acabaron siendo 37.

El Mercado de la Encarnación ahora está bajo las Setas de Sevilla / Istock / Okku Kemppainen

Con el tiempo, esta zona se convirtió en un solar vallado en pleno corazón de la urbe, en lo que había sido el epicentro social y comercial durante décadas. Con todo, llegó el año 2004. El Ayuntamiento pensó en construir un aparcamiento, pero durante las obras se hallaron unos restos arqueológicos romanos que las detuvieron. Entonces se convocó un concurso internacional con el objetivo de devolverle a la plaza aquella alegría de la que había gozado en años pasados.

Las Setas de Sevilla hoy es uno de los principales monumentos de la ciudad / Istock / Orietta Gaspari

Recibieron 65 propuestas y el jurado escogió el proyecto Metropol Parasol, diseñado por el arquitecto alemán Jürgen Mayer. La propuesta enamoró a todos los miembros del jurado porque había tomado inspiración de cada rincón icónico de Sevilla: desde los ficus centenarios de la plaza de San Pedro hasta las bóvedas de la Catedral de Santa María de la Sede de Sevilla. Además, aportaría algo que los hispalenses siempre habían querido: sombra durante el verano.

La construcción de una nueva Sevilla

En 2006 se inician las obras con un desafío mayúsculo. La estructura iba a romper todos los récords con unas medidas de 150 x 70 metros, una altura de 28,5 metros, 3.500 piezas unidas por 3.000 nudos y 16 millones de tornillos y tuercas. En total, se utilizaron 3.500 metros cúbicos en bruto de madera microlaminada de pino finés recubierta de poliuretano impermeable, transpirable y flexible. Una construcción totalmente sostenible y ecológica.

En diciembre de 2010, un renovado Mercado de la Encarnación vuelve a abrir sus puertas. Unos meses después, lo hace la Plaza Mayor y el Antiquarium. Y, finalmente, el 6 de mayo de 2011 se inaugura el Metropol Parasol, quedando abiertas al público 250 metros de pasarelas. Aunque ese fue su nombre oficial, pronto los sevillanos lo rebautizaron como las Setas de Sevilla. También cuenta con un mirador para disfrutar de la ciudad en su máximo apogeo.