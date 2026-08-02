La mayor cueva de cristal del mundo está en España: es uno de los accidentes geológicos más extraordinarios, estuvo oculta hasta 1999 y ha sido declarada Bien de Interés Cultural

Bajo una discreta colina de Almería permaneció oculto durante miles de años uno de los mayores tesoros geológicos de Europa. Nadie imaginaba que, tras las galerías abandonadas de una antigua explotación minera, se escondía una cueva completamente revestida por enormes cristales transparentes de yeso que parecen esculpidos en hielo. Su descubrimiento sorprendió incluso a la comunidad científica y convirtió a este rincón de Andalucía en una referencia internacional para la geología.

Interior de la Geoda de Pulpí / Wikimedia Commons

Se trata de la Geoda de Pulpí, situada en el interior de la antigua Mina Rica, en la localidad almeriense de Pulpí. Aunque en México existe la conocida Cueva de los Cristales de Naica, que es más grande, las extremas condiciones de temperatura y humedad (45ºC y una humedad cercana al 100%) hacen imposible su visita turística. En cambio, la geoda almeriense está considerada la mayor geoda de cristales visitable del mundo.

Adriana Fernández

La Geoda de Pulpí apareció por casualidad en diciembre de 1999 durante unos trabajos de exploración en la Mina Rica, una explotación minera en la Sierra del Aguilón. Los investigadores que recorrían las antiguas galerías encontraron una cavidad completamente cubierta por enormes cristales de yeso trasparentes. Tan enormes, que algunos alcanzan casi dos metros de longitud. El hallazgo supuso un gran acontecimiento científico y, desde entonces, la geoda ha sido objeto de numerosos estudios por parte de investigadores del Instituto Geológico y Minero de España, universidades españolas y centros científicos internacionales. Además, la Junta de Andalucía la declaró Bien de Interés Cultural.

Un proceso que necesitó cientos de miles de años

Los cristales crecieron muy lentamente en una cavidad donde durante largos periodos permaneció agua rica en sulfatos y calcio, bajo unas condiciones de temperatura y estabilidad extremadamente constantes. Ese proceso permitió que el yeso cristalizara de forma continua durante cientos de miles de años, creando piezas de gran tamaño y una transparencia excepcional.

Los científicos consideran que pocas geodas conocidas reúnen unas dimensiones tan importantes, cristales tan bien desarrollados y un grado de conservación a este nivel.

Centro de Visitantes de la Geoda de Pulpí / Wikimedia Commons / JesusMorillasR

Como decíamos, la gran ventaja de la Geoda de Pulpí respecto a otros grandes yacimientos minerales del mundo es que puede visitarse.

La visita comienza recorriendo las antiguas galerías de la Mina Rica, donde hay paneles que explican la historia de la explotación minera y el origen geológico de la sierra. Solo al final del recorrido aparece la geoda, que está iluminada para resaltar el brillo de los cristales sin alterar sus condiciones de conservación. Si te animas a visitarla, ten en cuenta que el acceso está estrictamente regulado a grupos reducidos y horarios limitados, ya que es un espacio extremadamente frágil.

Imagen de la maravilla almeriense de Geoda de Pulpí. / Wikicommons

La experiencia no termina al abandonar la mina. A pocos kilómetros se encuentra la playa de Los Cocedores, una de las más especiales de la costa de Almería por sus formaciones rocosas y antiguas cuevas utilizadas por pescadores. Muy cerca aparecen también las playas de San Juan de los Terreros, conocidas por sus aguas transparentes y por el castillo que domina la costa desde el siglo XVIII.