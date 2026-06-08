El mayor conjunto de dólmenes conservados de Europa está en un desconocido pueblo de Burgos: más antiguos que Stonehenge, tienen más de 5.000 años y rutas perfectas para senderistas

Pocos monumentos hay en el mundo que desprendan la misma magia que los dólmenes. Esas piedras levantadas hacia el cielo, que unen al ser humano con el firmamento, demuestran que lo único eterno en el universo es el cosmos. Muchos creyeron hace años que fueron obra de los dioses, pero fueron los hombres los que crearon aquellos misteriosos túmulos. Si bien los más famosos son los de Stonehenge, en Salisbury, en los áridos páramos del valle de Sedano y La Lora se ubica uno de los conjuntos dólmicos más importantes de Europa.

Dolmen de Mazariegos, provincia de Burgos / Istock

Se trata de monumentos megalíticos que se construyeron hace más de 5.000 años y formaban parte de una tradición funeraria que se mantuvo durante más de un milenio. Son sepulcros colectivos cuya restauración actual permite su visita para revisitar el pasado prehistórico de esta región burgalesa. Los arqueólogos han identificado que su esquema funcional corresponde a la variante de sepulcro de corredor, con una cámara circular en el centro y un largo pasillo de acceso, protegidos por un túmulo de piedras y tierra.

Adriana Fernández

La ruta de los dólmenes en Burgos

El más llamativo de todos es el de Las Arnillas, entre Moradillo de Sedano y Gredilla de Sedano. El dolmen se eleva en lo alto de un páramo, sobre los valles del río Moradillo y el arroyo de Cabillas, siendo de los mejor conservados y más representativos. Alberga el osario más grande, con unos treinta individuos enterrados. Las ceremonias que se celebraban aquí, reflejan una profunda conexión con las tradiciones y creencias de los humanos neolíticos. Para llegar a él, hay que caminar por el valle de la Granja desde Gredilla.

El valle de Sedano es uno de los más bonitos y desconocidos de Burgos / Istock / MONICA VILA FERREIROS

El de Las Arnillas no es el único que conforma este conjunto y que todavía hoy sigue en pie. También destaca el Dolmen del Moreco, en Huidobro, cuyos orígenes datan de en torno al 3.200 a.C.. Es el más impresionante debido a sus 27 metros de diámetro y sus dos metros de altura. Aunque ha sufrido muchos saqueos a lo largo de su historia, todavía conserva cinco ortostatos, dos con pinturas rupestres rojas de figuras humanas realizando un ritual. Este se encuentra a la derecha de la carretera que conduce al pueblo.

El dólmen de El Moreco en Huidobro, Burgos / Istock / David Sánchez-Paniagua Carvajal

El primero que se construyó fue La Cotorrita, en Porquera de Butrón, que se erigió hace 5.500 años. Cuando se descubrió, su estructura estaba en ruinas, pero los arqueólogos identificaron una cámara con restos óseos de, al menos, 15 personas. Uno de los hallazgos más destacados fue el de un individuo en posición fetal junto a un cuenco cerámico y varios objetos neolíticos. El Dolmen de la Cabaña, en Sargentes de la Lora, también es muy llamativo, pero esta vez debido a su alineación con el solsticio de invierno.

El Dolmen de la Cabaña, en Sargentes de la Lora / Wikicommons. A M Felicisimo

Un poco más "moderno" es el de Valdemuriel, en Tubilla del Agua, datado entre el 4.800 y el 4.300 a.C. Se puede llegar desde el kilómetro 42 de la N-623 caminando desde el pueblo en una corta pero exigente subida. Se diferencia de otros por su cámara hexagonal alargada y su corredor orientado al este. Las excavaciones apuntaron en su momento que seguramente fuera uno de los primeros ejemplos de sepulcro corredor en la región. Más allá de estos dólmenes, hay otros restos en Sedano y Villaescusa de Butrón.

Patrimonio arqueológico de la provincia

El valle de Sedano y sus dólmenes han sido testigos de la historia de esta zona de Burgos y, en la actualidad, forman parte del patrimonio arqueológico de la provincia, catalogados como Territorio Megalítico. Adentrarse en ellos y conocer su historia puede hacerse tanto a pie como en coche, aunque la primera opción es mucho más recomendable para vivir al máximo la experiencia. Lo más curioso es que todavía hay muchas preguntas por resolver sobre este lugar tan mágico que muy poco tiene que envidiar a la mítica Stonehenge inglesa.