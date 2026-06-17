Ni África, ni los Alpes: la mayor concentración de grullas de Europa Occidental se ve en una laguna española, con más de 100.000 ejemplares cada invierno

Aparte del deslumbrante Parque Nacional de Doñana, declarado Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera por la UNESCO, en la península ibérica encontramos muchos otros enclaves de aves acuáticas, ya sean residentes o migratorias. Uno de estos enclaves, el segundo mayor refugio para aves acuáticas de toda la península ibérica, es la magnífica Laguna de Gallocanta.

Una bandada de grullas sobrevolando la Laguna de Gallocanta / Istock / JackF

Situada en el Sistema Ibérico, entre las provincias de Zaragoza y Teruel, la Reserva Natural de la Laguna de Gallocanta fue declarada como tal en el año 2006. Claro ejemplo de cuenca endorreica (donde las aguas no cuentan con una salida fluvial hacia el mar), la laguna es uno de esos sitios de visita obligada para todos aquellos aficionados a la ornitología, especialmente para los más amantes de las grullas.

Adriana Fernández

Ecosistema singular

A unos 300 metros del pueblo del mismo nombre, la Laguna de Gallocanta comenzó a formarse hace más de 2 millones de años, y desde entonces no ha dejado de evolucionar. Cuenta con más de 7 kilómetros de largo y 2,5 de ancho, y en las épocas lluviosas llega a alcanzar los 2 metros de profundidad. Paraje único en el territorio aragonés, la laguna supone uno de los principales humedales salinos de Europa occidental, acogiendo cada año centenares de miles de aves.

Las grullas se asientan en la laguna con la llegada del invierno / Istock / jarcosa

Aunque se puede visitar a lo largo de todo el año, es en la temporada de invierno cuando la laguna alcanza su cenit. Este es el lugar que la grulla común escoge cada año para hacer parada en su camino durante el transcurso de sus migraciones. De esta manera, cada otoño, y hasta que llega la primavera, miles de grullas aterrizan en la laguna en ordenadas formaciones, ofreciendo un auténtico espectáculo visual. Para aquellos que deseen aprender acerca de estas majestuosas aves, la Red Natural de Aragón organiza visitas guiadas durante el invierno, las cuales descubren todos los secretos de estas aves migratorias.

Si bien la grulla es el mayor reclamo ornitológico de la laguna, aquí también habitan más de 220 especies de aves, entre las que destacan flamencos, buitres, águilas, abubillas y fochas. Cada año se realiza un censo para contabilizar el número de aves que habitan en la laguna, con una media de 150.000 ejemplares y siendo 400.000 el máximo censado. Además de las aves, en los alrededores de la laguna habitan también mamíferos como corzos, comadrejas, zorros o gatos monteses; y anfibios como ranas y sapos, o reptiles como lagartos y serpientes.

Un joven ejemplar de zorro por los alrededores de la laguna / Istock / Ana del Castillo

Una aventura alada

Declarada también refugio de fauna silvestre y Zona de Especial Protección para las Aves, el entorno de la laguna se puede recorrer tanto a pie o como en bicicleta a lo largo de todo el año. Además, alrededor del perímetro de la laguna se encuentran diversos puntos de observación, desde los cuales intentar atisbar alguno de los habitantes del enclave.

La Laguna de Gallocanta es de visita obligada para los ornitólogos más acérrimos / Istock / Víctor Suárez Naranjo

A medio camino entre la laguna y el pueblo de Gallocanta se encuentra el Centro de Interpretación de la Laguna. Se trata de un museo de acceso gratuito en el que, a través de audiovisuales, piezas y paneles, se expone al visitante todo tipo de información acerca de la reserva natural y las aves que habitan en ella. Tanto si eres un experto ornitólogo como un simple amateur, la Laguna de Gallocanta ofrece una de las experiencias naturales más impresionantes que podemos vivir en la península.