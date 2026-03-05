El mayor campo de melocotones de Europa está en Murcia y es la postal más bonita de la primavera: 13.000 hectáreas de color rosa y está desde el siglo III d.C.

Aparte de un campo impresionante, la localidad de Cieza cuenta con otros lugares que, si estás por la zona, deberías ver. Algunos de ellos son el Balcón del Muro, con vistas del río Segura y la ciudad; el Museo del Esparto, dedicado a la tradición artesanal de la zona; el Museo Siyâsa, con objetos y restos arqueológicos que van desde el Paleolítico hasta hoy en día; o monumentos como la Basílica de Nuestra Señora de la Asunción o la Ermita del Santo Cristo del Consuelo.