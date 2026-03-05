El mayor campo de melocotones de Europa está en Murcia y es la postal más bonita de la primavera: 13.000 hectáreas de color rosa y está desde el siglo III d.C.
Es uno de los reclamos turísticos más famosos de la Región de Murcia y es perfecto para hacer senderismo, ver el atardecer y disfrutar de la gastronomía local.
Tras haber dado la bienvenida a marzo hace menos de 1 semana, ya toca despedir al invierno y comenzar a prepararse para la primavera. Días soleados, temperaturas más cálidas, poder ir sin abrigo… la estación favorita de muchos está a la vuelta de la esquina. España cuenta con varios destinos perfectos para recibirla, y uno de ellos además tiene récord.
Este municipio se encuentra en Murcia, y puede presumir de tener el campo que más produce y exporta melocotones de todo Europa. Lleva con nosotros desde el siglo III y, durante la floración, el paisaje se transforma ofreciendo experiencias únicas. Si eres ‘fan’ del color rosa, probablemente sus 13.000 hectáreas te parecerán un paraíso.
Una tradición con 18 siglos de historia
Hablamos de Cieza, un municipio murciano de más de 35.000 habitantes que cuenta con un campo de melocotones que lo posiciona como el mayor productor de esta fruta en Europa. Se encuentra en la Vega Alta del Segura, y durante estas fechas se convierte en un lugar de ensueño gracias a la llegada de la primavera y la floración.
La producción del melocotón no es algo nuevo, sino que se remonta a hace 18 siglos. Según unos restos encontrados en la Cueva-Sima de La Serreta y en el yacimiento islámico de Siyâsa, el consumo de esta fruta en Cieza se remonta incluso a la época de la ocupación romana y musulmana respectivamente.
Un mundo de flores
Con sus 13.000 hectáreas, este campo de Murcia es uno de los mejores sitios para visitar en estas fechas gracias a la floración de los melocotones, ciruelas, almendros, nectarinas y albaricoques, que han conseguido convertir este evento natural en una de las atracciones turísticas más famosas de la zona. La mezcla del fucsia y blanco de las flores y el color verde de los árboles consigue que el municipio se convierta en un lugar sacado de un cuento que pocos quieren perderse.
Si quieres vivir la experiencia floral de Cieza, en la web de la floración se ofrecen varias rutas para disfrutar de la llegada de la primavera mientras haces senderismo, ves el atardecer o pruebas la gastronomía local, entre otras cosas. Desde los 8 euros podrás encontrar excursiones aptas para todos los gustos e, incluso algunas, con opción en inglés.
Un municipio de ensueño
Aparte de un campo impresionante, la localidad de Cieza cuenta con otros lugares que, si estás por la zona, deberías ver. Algunos de ellos son el Balcón del Muro, con vistas del río Segura y la ciudad; el Museo del Esparto, dedicado a la tradición artesanal de la zona; el Museo Siyâsa, con objetos y restos arqueológicos que van desde el Paleolítico hasta hoy en día; o monumentos como la Basílica de Nuestra Señora de la Asunción o la Ermita del Santo Cristo del Consuelo.
