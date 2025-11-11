Matosinhos, historias que se saborean frente al océano

El 31 de octubre de 2025, Matosinhos fue reconocida por la UNESCO como Ciudad Creativa de la Gastronomía, sumándose a la red global que distingue a los territorios donde la gastronomía impulsa la identidad y el desarrollo sostenible. Entre el Atlántico y el Puerto de Leixões, la ciudad enaltece la tradición marítima —desde el pescado a la parrilla y los animados mercados hasta el legado de la conserva— y la vincula con la innovación, la formación y la sostenibilidad. Aquí se celebra toda la cadena de valor del mar: pescadores, mercados, restaurantes y proyectos de I+D trabajan para garantizar que los productos locales lleguen a la mesa con autenticidad. Con esta distinción, Matosinhos reafirma su vocación: ser un destino gastronómico donde el origen importa, la calidad guía y el mar marca el ritmo de la experiencia