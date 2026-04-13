Parece Marte, pero es Huelva: fue la mayor mina del mundo en el siglo XIX, es el laboratorio natural de la NASA y tiene un río rojo con una microbiología única en el mundo
Dicen que viajar al espacio exterior es imposible, pero este lugar demuestra lo contrario.
Por el momento viajar a Marte es imposible, o al menos eso es lo que nos dicen. Coger un cohete e ir al espacio no es viable, pero por suerte hay un paisaje que recuerda mucho al planeta rojo y, además, está muy cerca. Se encuentra en Andalucía, y para conocerlo solo hace falta subirse al coche y conducir hasta Huelva, donde te esperan unas minas impresionantes.
No es que lo digamos nosotros, sino que incluso la NASA las considera un laboratorio natural por sus similitudes con Marte. Además, por si fuese poco, durante el siglo XIX fueron consideradas una de las mayores y más productivas minas del mundo, siendo durante varios años la mayor productora de cobre mundial.
Unas minas sacadas del espacio exterior
Se trata de las Minas de Riotinto, uno de los lugares más especiales del mundo con una historia que se remonta a hace 5.000 años. Cuenta con un río impresionante de color rojo debido a la oxidación de minerales de sulfuro, y además tiene una microbiología muy especial ya que, pese a la actividad minera de la zona, el río cuenta con una acidez extrema que nada tiene que ver con las minas. Ha surgido de forma natural.
Es más, las condiciones tan extremas del río se asemejan tanto a la geología y subsuelo de Marte que la NASA considera las minas un laboratorio natural para poder ayudar con la investigación del planeta y así descubrir cómo podría sobrevivir la vida en subsuelos marcianos, ya que dentro del río viven varias bacterias y más de mil hongos pese a su alta concentración de metales y acidez.
La estrella del siglo XIX
A finales del siglo XIX, las Minas de Riotinto se convirtieron en el mayor centro minero del mundo. Esto, en parte, fue gracias a que fueron adquiridas por un consorcio británico en el año 1873, momento en el que pasaron a formar parte de la Rio Tinto Company Limited. Gracias a la compañía comenzó su época de mayor esplendor, llegando a producir aproximadamente el 10% del cobre mundial.
Una visita imprescindible
Si tienes la oportunidad, no dudes en acercarte a las Minas de Riotinto y conocer uno de los lugares más “espaciales” del planeta. Son el primer destino de Turismo Industrial y cuentan con diferentes tipos de visitas con distintos precios en los que conocer lugares como la Mina Peña de Hierro, la Mina Corta Atalaya, el Ferrocarril Minero o el Museo Minero, donde en sus 8 estancias podrás descubrir en profundidad la historia y las características medioambientales y geológicas de la zona.
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