Parece Marte, pero es Huelva: fue la mayor mina del mundo en el siglo XIX, es el laboratorio natural de la NASA y tiene un río rojo con una microbiología única en el mundo

Se trata de las Minas de Riotinto, uno de los lugares más especiales del mundo con una historia que se remonta a hace 5.000 años. Cuenta con un río impresionante de color rojo debido a la oxidación de minerales de sulfuro, y además tiene una microbiología muy especial ya que, pese a la actividad minera de la zona, el río cuenta con una acidez extrema que nada tiene que ver con las minas. Ha surgido de forma natural.