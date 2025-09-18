Ni Maro ni Nerja: así es la playa virgen de Málaga casi desierta con un barco hundido junto a la orilla
Esta cala situada a 50 kilómetros de la capital se presenta como una opción ideal para los amantes del esnórquel.
En plena ola de calor y con la temporada turística en todo su auge, la mayoría de playas de Málaga se encuentran abarrotadas de miles de malagueños y visitantes que se refugian en las principales calas de la provincia de las altas temperaturas. Sin embargo, a pesar de esta masificación, aún existen diversos enclaves que se mantienen alejados de este bullicio y continúan siendo un oasis de calma.
Uno de estos lugares perfectos para los amantes de la tranquilidad y la naturaleza más salvaje es la playa de Calaceite, situada en Torrox, un litoral virgen de agua cristalina repleto de una diversa y rica flora y fauna perfectas para practicar todo tipo de deportes acuáticos, principalmente esnórquel. Una actividad con la que incluso se puede contemplar a apenas unos metros de la orilla un barco hundido.
Esta playa de Málaga, con arena oscura, agua cristalina y un rico fondo marino
Esta playa ha logrado mantenerse alejada de la masificación gracias a la escasez de construcciones e infraestructuras a su alrededor, lo que reduce la incidencia de población que se dirige a esta cala situada a apenas 50 kilómetros de la capital malagueña. Un lugar de una belleza inigualable compuesta por un arenal oscuro de 400 metros de largo y apenas 40 metros de ancho convertido en uno de los secretos mejor guardados de los malagueños.
De ese modo, este litoral localizado en Torrox, en pleno corazón de la Axarquía malagueña, discurre en paralelo a la carretera nacional N-340, pero siempre cobijada por acantilados que dejan una estampa única de la zona que combina naturaleza, historia y un increíble fondo marino, así como su característica torre vigía.
Un barco hundido en la costa de Málaga
Pero si algo consigue dejar si palabras a sus visitantes es el pecio de El Delfín, un carguero hundido durante la Guerra Civil española que se encuentra sumergido a poco más de 100 metros de la costa. Un incidente que trascurrió en enero de 1937, cuando el barco fue alcanzado por disparos de un submarino alemán.
Este buque que transportaba alimentos, como harina, bacalao o arroz, lo que le ha llevado a ser conocido popularmente como el "barco del arroz", se ha convertido décadas después en una de las principales atracciones de Calaceite y de los amantes del esnórquel, que pueden contemplar sin apenas adentrarse en el mar la enorme embarcación.
