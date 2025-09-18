Ni Maro ni Nerja: así es la playa virgen de Málaga casi desierta con un barco hundido junto a la orilla

Esta playa ha logrado mantenerse alejada de la masificación gracias a la escasez de construcciones e infraestructuras a su alrededor, lo que reduce la incidencia de población que se dirige a esta cala situada a apenas 50 kilómetros de la capital malagueña. Un lugar de una belleza inigualable compuesta por un arenal oscuro de 400 metros de largo y apenas 40 metros de ancho convertido en uno de los secretos mejor guardados de los malagueños.