Marga, la alcaldesa de un pueblo de Zamora sin cobertura: “Aquí pedimos cuatro cosas, se viviría muy bien si las tuviéramos”

Todavía existen en España áreas rurales sin cobertura móvil 4G suficiente, hasta el punto de que en julio de 2026 el Gobierno acaba de convocar un presupuesto de casi 18 millones de euros para llevar 5G a estas ‘zonas blancas móviles’. Así se conoce a los lugares donde no existe cobertura 4G ni 5G adecuada, afectando básicamente a aldeas, zonas agrícolas y carreteras secundarias.

Esto no significa que haya pueblos enteros sin teléfono, al menos a priori. Lo normal es sean pueblos en los que haya zonas concretas que queden completamente fuera de la señal (algo que suele afectar a las afueras), o que haya cobertura de un operador pero de otro no, que exista un 4G débil y que el 5G ni siquiera llegue, que haya cobertura para datos pero las llamadas sean problemática.

España está salpicada de rincones remotos y aislados por toda la geografía. / Istock

Lo raro es que todo el pueblo tenga problemas de señal, pero lejos de ser una anécdota, es algo que pasa en sitios como Ufones, un lugar de la Zamora profunda no al parecer no hay cobertura móvil en todo el pueblo. Y eso, teniendo en cuenta la cantidad de trámites que hay que hacer vía teléfono (desde una cita médica a la ITV), se convierte en un problema para sus vecinos.

Adriana Fernández

Un pueblo sin cobertura

Ufones es un pequeño pueblo de la comarca de Aliste, perteneciente al municipio de Rabanales, en la provincia de Zamora, que sufre de forma crónica una total falta de cobertura móvil y constantes cortes en la telefonía fija. Así lo ha denunciado en varias ocasiones su alcaldesa, Marga López.

El caso es que la mayor parte del casco urbano carece por completo de señal de datos y móvil, impidiendo realizar llamadas de emergencia o recibir avisos cotidianos. Los representantes locales, como la propia alcaldesa, han denunciado en repetidas ocasiones la tardanza de los operadores en solucionar las averías, con cortes que a veces se prolongan durante días debido a la lejanía de los equipos técnicos.

Ufones es un pueblo perdido en la comarca de Aliste, en Zamora. / Istock / Josep Curto

El dato podría ser una mera anécdota si no fuera porque el 90% de la población de Ufones tiene más de 70 años; el hecho no es solo que tengan el teléfono como único medio de comunicación con el exterior, sino que para ellos es muy complicado el uso de alternativas digitales, poniendo en riesgo su seguridad ante cualquier emergencia médica.

En una entrevista que concedió a Enfoque Diario de Zamora, la alcaldesa señaló algo que para ella es vital de necesidad: “Aquí pedimos cuatro cosas, lo primordial. Se viviría muy bien si las tuviéramos”. Y una de esas cosas es, como ya habréis podido adivinar, la mejora de las telecomunicaciones.

Sin casi habitantes

Teniendo en cuenta las dificultades que una falta de cobertura plantea para la vida en general, lo excepcional sería que en Ufones viviera mucha gente… y no, en este caso no se confirma la excepción. En Ufones hay censadas alrededor de 30 personas, de las que solo unas 25 viven de manera permanente. Y, por lo que dijo la alcaldesa en declaraciones al medio, en poco tiempo puede que no quede nadie. “De aquí a diez años esto se acabó. Es muy bonito, pero como no tengas los mínimos…”.