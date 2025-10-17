Las 7 maravillas medievales de España: perfectas para visitar en otoño y descubrir castillos, historias y leyendas

Su puente fortificado sobre el río Fluvià es uno de los iconos más reconocibles del medievo catalán. Besalú fue sede de un importante condado y conserva un micvé (baño ritual judío) del siglo XII, uno de los pocos que se conservan en Europa. Cada septiembre celebra una feria medieval que transforma el pueblo en un viaje en el tiempo, con herreros, trovadores y mercados de época. Además, a pocos kilómetros está la zona volcánica de La Garrotxa, con más de 40 conos y rutas ideales para combinar historia y naturaleza.