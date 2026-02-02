La maravilla que guardan los 500 habitantes de un pueblo abandonado que limita con el Cantábrico: restaurada en 1989, declarado Bien de Interés Cultural y visitas solo permitidas con guías

Os Teixois depende directamente del concejo de Taramundi, un municipio de algo más de 500 habitantes que desde finales de los años ochenta apostó por la recuperación de su patrimonio etnográfico como proyecto de territorio. La restauración iniciada en 1989 se apoyó en carpinteros, canteros y herreros locales, muchos de ellos conocedores directos de estos sistemas porque habían trabajado con ellos en su infancia. Aquí no hay discursos sobre sostenibilidad, más bien hay ejemplos prácticos. Me refiero a energía renovable, aprovechamiento de recursos, producción local y consumo ajustado existían porque no había alternativa. El interés de Os Teixois está precisamente en eso, pues muestra un sistema completo, con sus ventajas y sus fragilidades, sin reinterpretaciones modernas.