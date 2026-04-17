El mar de interior más impresionante de España es un embalse de más de 500 kilómetros de costa dulce: un paraíso de la pesca conocido como el "guardián de la sequía"

En el interior de la Península Ibérica se esconde uno de los desiertos de agua más impresionantes de España, una extensión de más de 530 kilómetros de costa dulce que comprenden el llamado “mar de interior” de Extremadura, el embalse más grande del país, y el tercero más grande de Europa.

Martín Álvarez

Esta lámina de agua de más de 14.000 hectáreas, equivalentes a una extensión similar a la Comunidad de Madrid, es hogar de yacimientos arqueológicos, una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), y un paraíso para la pesca, además de una impresionante playa urbana de interior.

Embalse de La Serena, Badajoz / Istock / Jose Moreno Garcia

La postal más famosa de Extremadura

El embalse de La Serena, en Badajoz, es conocido como el gran regulador de la cuenca del Guadiana, encargado de almacenar grandes cantidades de reservas de agua a largo plazo que garanticen el riego en miles de hectáreas en épocas de sequía, así como la regulación del río Zújar, uno de los más inestables del territorio.

Embalse de La Serena, Badajoz / Wikicommons

Actualmente, se calcula que, en caso de necesidad, este embalse, llamado por muchos el “guardián de la sequía”, podría abastecer el consumo humano de toda la comunidad de Extremadura por más de 30 años, con una capacidad total de 3,21 billones de litros de agua, y un volumen actual del 92, 6 %.

A lo largo de su infinita extensión, el embalse baña las comarcas de La Siberia y La Serena, de quien recibe su nombre, y entre estas, el Cerro Masatrigo se yergue, más o menos sumergido en función de las crecidas, descubriendo un cono perfecto conocido como “La Montaña Mágica”, y reconocido por muchos como “la mayor rotonda de España”, por tener una carretera que lo rodea por completo.

Cerro de Masatrigo / Istock

Al subir el perfil del agua, esta isla repentina solo se conecta a tierra por dos puentes, creando una imagen única y una de las postales más reconocibles e impresionantes de la provincia de la comunidad extremeña.

Qué hacer: avistamiento de aves, pesca y playas de Bandera Azul

Sin embargo, el que aparentemente es solo agua, esconde en su interior auténticos secretos que, con cada crecida, vuelven a sumergirse en sus aguas. A diferencia de muchos otros, el embalse no sepultó ningún pueblo, sino que es la propia historia quien enterró sus vestigios.

Embalse de La Serena, Badajoz / Istock

La comarca de La Serena es conocida por ser rica en yacimientos prehistóricos y romanos, y son muchas las campañas llevadas a cabo por el Ministerio de Cultura para recuperar los restos que, por temporadas, afloran cuando el agua baja.

Pero sus aguas son además un paraíso natural, siendo hogar de uno de los puntos calientes de pesca de la zona, famoso por albergar ejemplares de gran tamaño de piezas como el lucio, el barbo comizo o la lobina negra, además de una zona perfecta de avistamiento de aves como la avutarda, el sisón o la garza real, puesto que se trata de una ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves).

Además, debido a su extensión y la evidente tranquilidad de sus aguas, el embalse cuenta con zonas de Bandera Azul, garantía internacional de calidad ambiental, como la Playa de la Isla del Zújar, y otras zonas de baño como la Playa de Peñalsordo, la zona de baño del municipio de Capilla, conocido por su castillo templario; o la de Esparragosa de Lares, conocida como Playa de los Llanos, en el Cerro Masatrigo.