Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Castillo bonito EspañaCiudad Viaje SolaCastillo siglos históriaPaseo marítimo aristocraciaFavorita mayores 50Ciudad primavera UnescoTerritorio escondido
instagram

El mar de interior más impresionante de España es un embalse de más de 500 kilómetros de costa dulce: un paraíso de la pesca conocido como el "guardián de la sequía"

Es el mayor espejo dulce del país, y una de las vistas más reconocibles de Extremadura.

Siguiendo el cauce del río Zújar, el embalse se extiende por el territorio de Badajoz.

Siguiendo el cauce del río Zújar, el embalse se extiende por el territorio de Badajoz. / Wikicommons

Lucía Alfonso González

RRSS WhatsApp

En el interior de la Península Ibérica se esconde uno de los desiertos de agua más impresionantes de España, una extensión de más de 530 kilómetros de costa dulce que comprenden el llamado “mar de interior” de Extremadura, el embalse más grande del país, y el tercero más grande de Europa

El pueblo de Badajoz que parece sacado de una película Disney

El pueblo de Badajoz que parece sacado de una película Disney

Martín Álvarez

Esta lámina de agua de más de 14.000 hectáreas, equivalentes a una extensión similar a la Comunidad de Madrid, es hogar de yacimientos arqueológicos, una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), y un paraíso para la pesca, además de una impresionante playa urbana de interior

Embalse de La Serena, Badajoz

Embalse de La Serena, Badajoz / Istock / Jose Moreno Garcia

La postal más famosa de Extremadura

El embalse de La Serena, en Badajoz, es conocido como el gran regulador de la cuenca del Guadiana, encargado de almacenar grandes cantidades de reservas de agua a largo plazo que garanticen el riego en miles de hectáreas en épocas de sequía, así como la regulación del río Zújar, uno de los más inestables del territorio. 

Embalse de La Serena, Badajoz

Embalse de La Serena, Badajoz / Wikicommons

Actualmente, se calcula que, en caso de necesidad, este embalse, llamado por muchos el “guardián de la sequía”, podría abastecer el consumo humano de toda la comunidad de Extremadura por más de 30 años, con una capacidad total de 3,21 billones de litros de agua, y un volumen actual del 92, 6 %. 

A lo largo de su infinita extensión, el embalse baña las comarcas de La Siberia y La Serena, de quien recibe su nombre, y entre estas, el Cerro Masatrigo se yergue, más o menos sumergido en función de las crecidas, descubriendo un cono perfecto conocido como “La Montaña Mágica”, y reconocido por muchos como “la mayor rotonda de España”, por tener una carretera que lo rodea por completo. 

Cerro de Masatrigo

Cerro de Masatrigo / Istock

Al subir el perfil del agua, esta isla repentina solo se conecta a tierra por dos puentes, creando una imagen única y una de las postales más reconocibles e impresionantes de la provincia de la comunidad extremeña. 

Qué hacer: avistamiento de aves, pesca y playas de Bandera Azul

Sin embargo, el que aparentemente es solo agua, esconde en su interior auténticos secretos que, con cada crecida, vuelven a sumergirse en sus aguas. A diferencia de muchos otros, el embalse no sepultó ningún pueblo, sino que es la propia historia quien enterró sus vestigios. 

Embalse de La Serena, Badajoz

Embalse de La Serena, Badajoz / Istock

La comarca de La Serena es conocida por ser rica en yacimientos prehistóricos y romanos, y son muchas las campañas llevadas a cabo por el Ministerio de Cultura para recuperar los restos que, por temporadas, afloran cuando el agua baja.  

Pero sus aguas son además un paraíso natural, siendo hogar de uno de los puntos calientes de pesca de la zona, famoso por albergar ejemplares de gran tamaño de piezas como el lucio, el barbo comizo o la lobina negra, además de una zona perfecta de avistamiento de aves como la avutarda, el sisón o la garza real, puesto que se trata de una ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves). 

Noticias relacionadas y más

Además, debido a su extensión y la evidente tranquilidad de sus aguas, el embalse cuenta con zonas de Bandera Azul, garantía internacional de calidad ambiental, como la Playa de la Isla del Zújar, y otras zonas de baño como la Playa de Peñalsordo, la zona de baño del municipio de Capilla, conocido por su castillo templario; o la de Esparragosa de Lares, conocida como Playa de los Llanos, en el Cerro Masatrigo. 

TEMAS

  1. La ciudad favorita de los mayores de 50 años para hacer un viaje es el paraíso de las ostras: arquitectura neoclásica, un barrio Patrimonio de la Humanidad y ambiente sofisticado
  2. La ciudad más bonita de España celebra en primavera un Patrimonio Inmaterial de la Unesco: tiene un bosque de columnas, una joya califal, y es accesible desde cualquier punto de España
  3. El paseo marítimo favorito de la aristocracia española es una joya de la Belle Époque: en una ciudad balneario, entre palacios Art Decó y jardines que miran al mar, dicen que es “el más bello del mundo”
  4. La estación de tren más bonita de España es el “Titanic de los Pirineos”: de estilo palacial modernista, es Bien de Interés Cultural, fue clave en la II Guerra Mundial y puedes visitarla en su tren original
  5. La ciudad preferida por la clase media para viajar en 2026 es la joya del Cantábrico: está enclavada entre el mar y la montaña, y su palacio fue la antigua residencia vacacional de Alfonso XIII
  6. El castillo medieval más antiguo de España es conocido como la 'fortaleza de los siete reyes' : tiene una muralla con forma de elipse y fue construido en el siglo X
  7. El castillo más bonito de España es una joya del arte neogótico: está en un bosque tropical junto a una Reserva de la Biosfera, es del siglo XIII y parece sacado de Baviera
  8. La isla con la mayor densidad de yacimientos arqueológicos del mundo está en España: reconocida por la UNESCO, tiene 32 espacios representativos, un enigma de 13 toneladas y su propia “Pompeya”

La ciudad donde mejor se come de Cataluña, una "experiencia de tres estrellas"

La ciudad donde mejor se come de Cataluña, una "experiencia de tres estrellas"

La primera ciudad romana de España tiene uno de los anfiteatros más grandes del Imperio

La primera ciudad romana de España tiene uno de los anfiteatros más grandes del Imperio

El pueblo de Cataluña con el puente más bonito de España y unos baños judíos del siglo XII

El pueblo de Cataluña con el puente más bonito de España y unos baños judíos del siglo XII

El mar de interior más impresionante de España es el "guardián de la sequía"

El mar de interior más impresionante de España es el "guardián de la sequía"

La mejor ciudad para irse de tapas tiene una calle de 19 kilómetros conocida como la "Miami española"

La mejor ciudad para irse de tapas tiene una calle de 19 kilómetros conocida como la "Miami española"

El pueblo Conjunto Histórico-Artístico escondido en los Picos de Europa perfecto para una escapada

El pueblo Conjunto Histórico-Artístico escondido en los Picos de Europa perfecto para una escapada

La maravilla que guardan los 500 habitantes de un pueblo abandonado que limita con el Cantábrico: solo se puede visitar con guía

La maravilla que guardan los 500 habitantes de un pueblo abandonado que limita con el Cantábrico: solo se puede visitar con guía

El histórico monasterio de España donde descansan los padres de Isabel la Católica

El histórico monasterio de España donde descansan los padres de Isabel la Católica