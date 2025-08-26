El mar interior más espectacular del mundo está en España: es el embalse más grande del país y es perfecto para una escapada

El embalse está en el corazón de la comarca de La Siberia Extremeña, declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 2019. Eso significa que no solo hablamos de agua y paisaje, sino que también de biodiversidad. En sus orillas habitan aves acuáticas como grullas, garzas y cigüeñas negras, y es frecuente ver rapaces planeando sobre las sierras cercanas. Las dehesas que rodean La Serena, con sus encinas centenarias y pastos, son además el escenario perfecto para rutas de senderismo y observación de fauna. Aquí el silencio solo se rompe por el canto de los pájaros y el sonido del viento en los árboles, y eso, en los tiempos que corren, es todo un lujo.