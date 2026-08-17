Nadie lo visita, pero dicen que es "el mar de Castilla": las playas de agua dulce con unos 40 kilómetros de costa y que están rodeadas de rutas que pasan por ruinas romanas

Cuando alguien dice "playa" en España, casi nadie piensa en Cuenca. Y, sin embargo, a poco más de hora y media de Madrid, existe una masa de agua tan grande que desde el aire parece de verdad un mar: cortados calizos, bosques de ribera y una lámina azul que se pierde en el horizonte. Está exactamente situado entre las provincias de Cuenca y Guadalajara, sobre el cauce del río Guadiela, afluente del Tajo. ¿Te empieza a sonar de algo?

Adriana Fernández

Es el embalse de Buendía, pero se ha ganado el sobrenombre de ‘Mar de Castilla’. El tamaño del embalse es precisamente una de las primeras cosas que llaman la atención: tiene una capacidad de 1.638 hectómetros cúbicos y 8.194 hectáreas de superficie. Además, cuando aprieta el calor, algunas de sus zonas habilitadas para el baño se convierten en una alternativa para quienes buscan disfrutar de una jornada de playa sin desplazarse hasta la costa.

El plan puede ser tan sencillo como llegar, encontrar un rincón agradable y dejar que pasen las horas. Las orillas ofrecen espacios para descansar, comer al aire libre y contemplar el paisaje, mientras que el agua añade ese ingrediente que convierte cualquier escapada de verano en un pequeño cambio de escenario necesario. Para las familias, es una opción especialmente interesante, y para los senderistas, las rutas prometen una panorámica auténtica que incluyen hasta ruinas romanas.

Debes tener en cuenta que... Antes de organizar la escapada conviene comprobar las condiciones de las zonas de baño y el nivel del agua, ya que el aspecto y las posibilidades del entorno pueden variar a lo largo del año. También es recomendable preparar con antelación el lugar concreto al que se quiere acudir, especialmente si se viaja con niños.

Las increíbles dimensiones del embalse de Buendía / Istock / MEDITERRANEAN

Un mar de agua dulce

La presa se inauguró en 1958, con una altura de 78,10 metros. Durante los años sesenta y setenta, con el auge del turismo, el llamado Mar de Castilla se convirtió en un destino popular, y localidades como Sacedón, Alcocén y Durón vieron crecer su economía impulsada por urbanizaciones, puertos deportivos y clubes náuticos. Pero la historia también tiene su capítulo triste: algunos pueblos quedaron sepultados bajo el agua cuando se construyó la presa, y hoy solo emergen en años de sequía extrema.

Sus habitantes fueron trasladados a San Bernardo, en Valladolid, y a Barajas de Melo, en Cuenca; también quedó anegado el balneario de La Isabela, un antiguo centro turístico del siglo XIX que en su día llegó a atraer a la monarquía española. El mar de Castilla, como tantas grandes obras hidráulicas del siglo XX, tiene un pasado sumergido literalmente bajo sus propias aguas.

El embalse de Buendía / Istock / Justino Bordallo

Ercávica: la ciudad romana que se asoma al agua

Lo más sorprendente de Buendía no es solo el tamaño de sus aguas. Es lo que hay justo al lado: se encuentran las ruinas romanas de Ercávica, una antigua ciudad que los ingenieros del Imperio diseñaron para impresionar a kilómetros de distancia. El yacimiento se sitúa en el municipio de Cañaveruelas y su primera mención histórica se remonta al año 179 antes de Cristo, cuando la ciudad celtibérica se rindió a las tropas romanas comandadas por Tiberio Sempronio Graco.

Ercávica, la antigua ciudad romana / Istock / RA fotografia

Este yacimiento fue declarado Bien de Interés Cultural el 21 de julio de 1978, el reconocimiento oficial que certifica su importancia patrimonial. No es un monumento aislado en medio de la nada: forma parte de un recorrido más amplio que combina agua, historia y naturaleza, y que explica por qué la zona también interesa a aquellos que buscan algo más que un baño para refrescarse.

Más planes: rutas, kayak y aventuras

El embalse cuenta con dos zonas de baño protegidas y señalizadas, y permite practicar kayak, paddle surf, vela y piragüismo en sus aguas tranquilas. Pero para quien busca algo más de adrenalina, está el descenso de barrancos por el cañón del Guadiela o con una ruta en paddle surf que serpentea entre calas escondidas. ¡Pero eso no es todo! A pie o en bici, el sendero PR-47 conecta la presa con la ermita de Nuestra Señora de los Desamparados siguiendo el curso del Guadiela.

La ruta de las caras / Istock / Wirestock

El pueblo de Buendía, que da nombre al embalse, tampoco se queda corto en historia. Por sus calles pasaron romanos, árabes y visigodos. A eso se suma la Ruta de las Caras, un singular recorrido escultórico al aire libre que combina arte y naturaleza junto a los restos del recinto amurallado. La particularidad de esta ruta es que las obras no se han colocado sobre el terreno: están talladas directamente en la roca arenisca. Algunas tienen varios metros de altura y otras son bastante más pequeñas, pero todas aportan un punto de misterio a un paisaje que ya resulta atractivo por sí mismo.