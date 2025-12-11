El mapa de España con el pueblo más bonito de cada provincia: son perfectos para descubrir en 2026

No es una ciudad suiza ni un poblado perdido de Normandía. Estamos en Olite, un municipio con poco más de 3.000 habitantes que parece haberse escapado de entre las páginas de un cuento de los Hermanos Grimm. Sus calles empedradas y de tonos cálidos dan paso a nobles caserones con blasones, arcadas góticas, palacios renacentistas y barrocos, mientras la huella de la muralla romana recuerda su origen antiguo. Pero es el imponente Palacio Real —con torres picudas, jardines frondosos e interiores exuberantes— quien domina la escena. Declarado Monumento Nacional en 1925, fue la antigua corte de los reyes navarros y sigue siendo el gran icono de la villa. En torno a él, la vida fluye en la plaza de Carlos III, donde las terrazas invitan a un vino, o en la Rúa Mayor, presidida por la iglesia de San Pedro. En agosto, un mercado medieval llena sus calles de personajes que parecen más apropiados para su entorno que el viandante habitual: mercaderes, trovadores, halconeros y artesanos convierten el pueblo en una postal viva de su pasado.