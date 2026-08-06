El mapa con las atracciones turísticas más impresionantes de cada provincia de España en 2026: lugares que debes visitar una vez en la vida

Cada vez que nos sentamos a hacer este mapa nos pasa lo mismo: empezamos pensando que va a ser fácil y acabamos discutiendo en la redacción hasta última hora por algún hueco. España es así de generosa, y por eso volvemos, un año más, a recorrerla de punta a punta para señalar el rincón que, provincia por provincia, no nos cansamos de recomendar. Ha habido cambios respecto a ediciones anteriores —algunos lugares han cedido el testigo a otros que llevaban tiempo llamando a la puerta— porque este mapa, como el propio país, no se queda quieto. Lo que no cambia es el criterio: monumentos, parajes y experiencias que, creemos, todo viajero debería reservarse al menos una vez en la vida.

El mapa con las mejores atracciones turísticas de España en 2026. / Revista VIAJAR

Las mejores atracciones turísticas de España, provincia a provincia

No es una guía exhaustiva ni pretende serlo. Es una selección con nombre y apellidos, firmada por esta redacción, que sirve tanto para planear la próxima escapada como para recordar, con algo de orgullo, todo lo que tenemos a mano sin necesidad de cruzar una frontera. Imprime el mapa, guarda esta lista y ve tachando.

Sara Fernández García

Torre de Hércules, A Coruña. / Istock / saiko3p

A Coruña: Torre de Hércules

Sigue en pie, iluminando el Atlántico como lleva haciendo desde época romana. La Torre de Hércules es el faro en activo más antiguo del mundo, y subir hasta su linterna sigue siendo uno de esos gestos que conectan directamente con dos mil años de historia marítima. Las vistas de la costa coruñesa desde arriba justifican por sí solas la escalada.

Valle Salado, Álava / Istock / Erlantz Pérez Rodríguez

Álava: Valle Salado

En Salinas de Añana el paisaje se construye con sal. Más de 5.000 eras de evaporación escalonadas sobre la ladera forman una de las estampas más singulares del País Vasco, sostenida por un sistema hidráulico que algunos estudios sitúan en explotación desde hace milenios. Un parque de la ingeniería antigua que se sigue trabajando de forma artesanal.

Nacimiento del rio mundo, Albacete. / Istock

Albacete: Nacimiento del Río Mundo

El agua se abre paso desde una cueva excavada en la roca caliza del Calar del Mundo, en Riópar, y cae en cascadas hacia un circo natural de casi 300 metros de desnivel. Cuando llega el llamado "reventón" —tras lluvias intensas o el deshielo—, el caudal se dispara y el espectáculo se multiplica. Un paraje que hemos rescatado este año porque, sencillamente, no podía faltar en la lista.

Valle de Guadalest, Alicante / Istock / sonny2962

Alicante: Valle de Guadalest

Sigue siendo, año tras año, uno de los destinos más fotografiados de la Comunidad Valenciana. El pueblo de Guadalest, encaramado sobre una peña entre las sierras de Aitana y Xortà, corona el pantano de aguas turquesa que se ha convertido en tarjeta postal de toda la provincia.

Arrecife de las Sirenas en el Parque Natural Cabo de Gata / Istock / Eusebioj Torres

Almería: Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar

Volcanes apagados, playas vírgenes y un litoral que combina lo terrestre y lo marino como pocos lugares en España. Cabo de Gata sigue siendo el mejor argumento para desmentir a quien crea que el paisaje lunar solo existe fuera de nuestras fronteras.

Naranjo de Bulnes, Parque Nacional Picos de Europa / Istock / Leonsbox

Asturias: Parque Nacional de los Picos de Europa

El primer parque nacional declarado en España, allá por 1918, reparte su territorio entre Asturias, Cantabria y Castilla y León y sigue impresionando con sus tres macizos y picos que superan los 2.500 metros, como el Naranjo de Bulnes. Montaña en estado puro, a un paso del mar Cantábrico.

Murallas de Ávila. / Istock / margouillatphotos

Ávila: Murallas de Ávila

Casi 2,5 kilómetros de piedra medieval, 88 torres semicirculares y 9 puertas que durante siglos marcaron dónde empezaba y terminaba la ciudad. Recorrer el adarve sigue siendo la mejor forma de entender por qué esta muralla se considera una de las mejor conservadas de Europa.

Alcazaba de Badajoz / Istock / Angelo D'Amico

Badajoz: Alcazaba de Badajoz

Levantada por los musulmanes en el siglo IX y ampliada después por los almohades, la Alcazaba conserva ese carácter de fortaleza defensiva y residencia de poder que marcó buena parte de la historia extremeña. Sus murallas y torres siguen dominando el perfil de la ciudad.

Interior de la Catedral de Palma de Mallorca / Istock / ABBPhoto

Baleares: Catedral de Palma de Mallorca

La Seu se levanta frente al mar como una de las grandes obras del gótico levantino. Sus naves elevadas, sus rosetones y esa luz que se filtra por las vidrieras la convierten en parada obligada para cualquiera que llegue a la isla, viva o de paso.

Sagrada Familia, Barcelona. / Istock / TomasSereda

Barcelona: Sagrada Familia

Gaudí sigue teniendo la última palabra en Barcelona. Con las torres centrales cada vez más cerca de completarse, la Sagrada Familia continúa siendo la obra inacabada más visitada del planeta, y probablemente la más fotografiada de España entera.

Fachada de la Catedral de Burgos. / Istock / SteveAllenPhoto

Burgos: Catedral de Burgos

Gótico en estado puro: bóvedas de crucería, vidrieras y fachadas —la del Sarmental, la de la Coronería, la de la Pellejería— que narran escenas bíblicas con un detalle escultórico que sigue sorprendiendo siglos después de iniciarse su construcción.

Vista de la ciudad de Cáceres. / Istock / Konstantin Kalishko

Cáceres: Ciudad Monumental de Cáceres

Cambiamos de foco este año para poner en el mapa el conjunto entero, no solo una de sus piezas. Palacios, iglesias y murallas de origen almohade que la UNESCO reconoció como Patrimonio de la Humanidad en 1986, y que hoy es también plató habitual de series y películas gracias a un estado de conservación que sigue sin tener parangón en Extremadura. Pasear por sus calles es cruzar, sin salir del mismo barrio, por la huella romana, islámica, judía y renacentista.

Playa de la Caleta, Cádiz / Istock / benitolinares

Cádiz: Playa de la Caleta

Entre dos castillos —San Sebastián y Santa Catalina— y con una de las puestas de sol más celebradas de la Costa de la Luz, la Caleta sigue siendo la playa urbana con más carácter de toda Andalucía.

Las Cuevas de Altamira, la mayor representación de la pintura rupestre en España / Istock / t

Cantabria: Museo de Altamira y Neocueva

Rescatamos este año un cambio de foco necesario: la cueva original permanece con acceso muy restringido para su conservación, pero la Neocueva, inaugurada en 2001 en Santillana del Mar, reproduce con rigor científico el techo de los polícromos y permite entender de cerca el arte paleolítico que convirtió Altamira en un símbolo mundial. El museo que la envuelve completa el relato con las piezas originales del yacimiento.

Castillo del Papa Luna, Peñíscola. / Istock

Castellón: Castillo de Peñíscola

La leyenda del Papa Luna sigue flotando sobre uno de los enclaves más fotogénicos de la Comunitat Valenciana. El castillo, sobre su península rocosa, continúa siendo el motivo por el que Peñíscola aparece en cualquier ranking de pueblos con más encanto del Mediterráneo.

Parque Nacional de las Tablas de Daimiel / Istock

Ciudad Real: Parque Nacional de las Tablas de Daimiel

Sustituimos los molinos por otro símbolo manchego que merecía su sitio: el humedal formado en la confluencia del Guadiana y el Cigüela, uno de los últimos representantes en Europa del ecosistema de tablas fluviales. Pese a ser el parque nacional más pequeño de España, concentra una biodiversidad de aves que lo convierte en parada obligada para cualquier amante de la naturaleza.

Mezquita- Catedral de Córdoba / Istock / SeanPavonePhoto

Córdoba: Mezquita-Catedral

Arcos de herradura, un bosque de columnas y, en su centro, la catedral cristiana levantada tras la Reconquista. Pocos edificios en el mundo resumen tan bien siglos de convivencia y superposición de culturas.

Casas colgadas de Cuenca. / Istock / Antonio Lopez Velasco

Cuenca: Casas Colgadas

Suspendidas sobre el cauce del Huécar, siguen siendo la imagen más reconocible de Cuenca. Sus balcones de madera desafiando el vacío convierten cualquier paseo por el casco antiguo en un ejercicio de vértigo estético.

Murallas de Tossa del Mar / Istock / Leamus

Girona: Murallas de Tossa de Mar

Las murallas medievales de la Vila Vella siguen vigilando el mar desde sus torres, con 300 metros de piedra que separan el casco antiguo de las playas doradas de la Costa Brava. Un rincón que conserva ese aire entre legendario y defensivo que atrapó a artistas y cineastas durante décadas.

La Alhambra / Istock / SCStock

Granada: La Alhambra

La roja, la que da nombre al conjunto por el color de sus muros, sigue siendo la joya andalusí por excelencia. El Patio de los Leones y el Salón de los Embajadores continúan deslumbrando a quien cruza sus puertas, siglos después de que se levantaran como símbolo del poder nazarí.

Catedral de Sigüenza / Istock / Alberto Carrera

Guadalajara: Catedral de Sigüenza

Románico y gótico se dan la mano en esta catedral que domina el perfil de Sigüenza. El Doncel, esa estatua que ha hecho llorar a más de un viajero, sigue siendo su pieza más conmovedora.

Peine del Viento, Gipuzkoa / Istock / Luis Lopez Pastor

Gipuzkoa: Peine del Viento

Chillida dejó en Donostia una de las esculturas más integradas en su entorno de toda España. El Peine del Viento sigue enfrentándose al Cantábrico al final de la playa de Ondarreta, produciendo ese sonido único que cambia con cada marea.

Parque Nacional de Doñana / Istock / Stella

Huelva: Doñana

Marismas, dunas móviles y bosque mediterráneo conviven en uno de los últimos refugios del lince ibérico y el águila imperial. Doñana sigue siendo sinónimo de biodiversidad, incluso en los años en que la sequía ha puesto a prueba su equilibrio hídrico.

Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido / Istock

Huesca: Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido

Cambiamos de enclave en la provincia para dar protagonismo al corazón del Pirineo aragonés. Declarado en 1918 —apenas unos días después de Picos de Europa— y ampliado en 1982, reúne cuatro valles en torno al macizo calcáreo más alto de Europa. Patrimonio Mundial desde 1997, sigue siendo territorio de quebrantahuesos, hayedos y algunos de los últimos glaciares de la península.

Plaza de la Catedral de Baeza / Istock / Pablo Utrilla

Jaén: Plaza de la Catedral de Baeza

El renacimiento andaluz en estado puro. La plaza, con la Catedral de Santa María como telón de fondo, sigue siendo el rincón que mejor resume por qué Baeza y Úbeda forman uno de los conjuntos monumentales más elegantes del sur.

Monasterio de Yuso. / Istock / Pablo Rognone

La Rioja: Monasterios de Yuso y Suso

Cambiamos de escenario dentro de la propia comunidad para dar protagonismo a la cuna del castellano. En San Millán de la Cogolla, el monasterio de Suso —origen visigodo, cuna de las primeras glosas escritas en una lengua romance— y el de Yuso, conocido como "El Escorial de La Rioja", forman un conjunto declarado Patrimonio de la Humanidad en 1997 por su peso histórico, lingüístico y literario. Aquí escribió Gonzalo de Berceo, considerado el primer poeta en lengua castellana.

Dunas de Maspalomas. / Istock

Las Palmas: Dunas de Maspalomas

Un pequeño desierto junto al mar. La Reserva Natural Especial de Maspalomas reúne un campo de dunas móviles, un palmeral y una laguna salobre que atrae a decenas de especies de aves migratorias, todo ello a apenas unos pasos del faro más fotografiado de Gran Canaria.

Interior de la Catedral de Leon / Istock

León: Catedral de León

La Pulchra Leonina cambia el testigo dentro de la provincia para reclamar el puesto que merece por derecho propio. Sus 737 vidrieras, repartidas en más de 1.700 metros cuadrados, convierten el interior en un espectáculo de luz que solo tiene parangón, en toda Europa, con la catedral de Chartres.

Catedral de la Seu Vella de Lérida / Istock / Mario Eduardo KOUFIOS FRAIZ

Lérida: Catedral de la Seu Vella

Desde lejos ya se reconoce su silueta sobre la ciudad. Una de las grandes obras del románico y el gótico catalán, con un interior donde las esculturas de capiteles y puertas siguen sorprendiendo por su calidad tras casi nueve siglos de historia.

Muralla de Lugo, Lugo / Istock / Juan-Enrique

Lugo: Muralla romana

Con 2.266 metros de perímetro y 85 torres, la muralla de Lugo sigue siendo el monumento romano mejor conservado de este tipo en toda la península. Caminar por su adarve, sin prisa, continúa siendo gratis y sigue mereciendo la pena.

Palacio Real de Madrid / Istock / Eloi_Omella

Madrid: Palacio Real

Con 135.000 metros cuadrados y más de 3.400 habitaciones, sigue siendo el palacio real más grande de Europa Occidental. Su uso ceremonial no le resta ni un ápice de majestuosidad a un conjunto que incluye, además, la Catedral de la Almudena.

Catedral de Málaga / Istock / sedmak

Málaga: Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación

Conocida simplemente como la Catedral de Málaga, sigue siendo una de las grandes joyas renacentistas de Andalucía, con esa segunda torre inacabada que le ha valido el sobrenombre cariñoso de "La Manquita".

Teatro romano de Cartagena. / Istock

Murcia: Teatro Romano de Cartagena

Damos el salto dentro de la provincia hacia uno de los grandes hallazgos arqueológicos recientes de España. Construido a finales del siglo I a.C. y descubierto de forma accidental en 1988, el teatro romano de Cartagena tenía capacidad para varios miles de espectadores. El museo diseñado por Rafael Moneo conduce al visitante, a través de dos corredores subterráneos, hasta las gradas donde antaño se representaban las obras de la antigua Carthago Nova.

La selva de Irati en Navarra / Istock / mabelgurb

Navarra: Selva de Irati

Uno de los hayedos-abetales mejor conservados de Europa sigue envolviendo en silencio a quien se adentra en él. La Selva de Irati continúa siendo el rincón navarro donde la naturaleza impone su propio ritmo.

Cañón del Sil en Ourense / Istock / Fernando Saco

Ourense: Cañón del Sil

La Ribeira Sacra esconde en este cañón una de las grandes joyas naturales de Galicia. Más de 35 kilómetros de curvas talladas por el río entre laderas casi verticales, donde crece además una de las viñas heroicas más reconocidas del país.

Catedral de Palencia / Istock / cribea

Palencia: Santa Iglesia Catedral-Basílica de San Antolín

La "Gran Desconocida" sigue sin la fama que merece pese a ser la tercera catedral más grande de España en superficie. Gótico, románico, renacentista y barroco conviven en sus 20 capillas, a la espera de que más viajeros descubran su interior.

Vista aérea de las Islas Cíes / Istock

Pontevedra: Islas Cíes

Sustituimos la Plaza de la Leña por el gran icono natural de la provincia. Parte del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, las Cíes siguen presumiendo de la playa de Rodas, elegida en su día por The Guardian como una de las mejores del mundo. El acceso, limitado y sujeto a autorización previa, es parte de lo que ha permitido conservar este paraíso casi intacto en la boca de la ría de Vigo.

Catedral de Salamanca / Istock / JackF

Salamanca: Universidad de Salamanca

La institución académica en activo más antigua de España y una de las más veteranas del mundo hispánico. Recorrer sus aulas y patios sigue siendo un ejercicio de historia viva, con la rana de la fachada plateresca como reto fotográfico obligado.

Acueducto de Segovia / Istock / SeanPavonePhoto

Segovia: Acueducto de Segovia

La leyenda del diablo y la niña sigue acompañando a uno de los acueductos romanos mejor conservados del mundo, que continuó llevando agua a la ciudad hasta bien entrado el siglo XX.

La plaza de España es uno de los lugares más emblemáticos de Sevilla. / Istock / bpperry

Sevilla: Plaza de España

Diseñada para la Exposición Iberoamericana de 1929, sigue siendo el gran ejemplo del regionalismo andaluz, con su canal navegable y sus azulejos dedicados a cada provincia española. Su aparición en producciones internacionales solo ha ampliado su fama.

Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión / Istock

Soria: Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión

Cambiamos de enclave dentro de la provincia para señalar uno de los paisajes más literarios de España. A casi 1.800 metros de altitud, rodeada de paredes graníticas y pinares, la Laguna Negra sigue alimentando leyendas —Machado la inmortalizó en "La tierra de Alvargonzález"— sobre un fondo que la tradición popular asegura que nunca se ha encontrado.

Conjunto Arqueológico de Tarraco / Istock

Tarragona: Conjunto Arqueológico de Tarraco

Damos el salto desde el mirador hacia el conjunto que le da sentido a la ciudad entera. Declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 2000, Tarraco fue la capital de la Hispania Citerior romana, y hoy conserva murallas, foro, anfiteatro y circo en un estado que permite reconstruir, casi sala a sala, cómo era la vida en una de las grandes capitales de provincia del Imperio.

Siam Park, en Tenerife, ha sido elegido en muchas ocasiones como el mejor parque acuático del mundo. / Istock / bortnikau

Santa Cruz de Tenerife: Siam Park

Cambiamos de registro para reconocer a un fenómeno turístico sin discusión: Siam Park, en Costa Adeje, ha sido elegido en repetidas ocasiones mejor parque acuático del mundo por los usuarios de las principales plataformas de viajes. Ambientado en Tailandia, combina atracciones como la Torre del Poder o el río Mai Thai con una escenografía que ha terminado por convertirlo en un destino en sí mismo dentro de la isla.

Mausoleo de los Amantes / Istock

Teruel: Mausoleo de los Amantes

Sustituimos la escalinata por la leyenda que ha dado fama internacional a la ciudad. Junto a la iglesia de San Pedro, el mausoleo diseñado por Juan de Ávalos guarda los restos atribuidos a Isabel de Segura y Diego de Marcilla, cuya trágica historia de amor —con hallazgo de momias incluido en el siglo XVI— sigue atrayendo cada febrero a miles de visitantes durante las Bodas de Isabel.

Ir al mirador es un buen plan para verano. / Istock / Jose Miguel Sanchez

Toledo: Mirador del Valle

La mejor panorámica de Toledo sigue estando aquí, en la carretera de circunvalación, con el Tajo trazando una curva perfecta alrededor del casco histórico y el Alcázar presidiendo el conjunto.

Cada visita es distinta, ya que las exposiciones del museo cambian a menudo. / Istock / Boarding1Now

Valencia: Ciudad de las Artes y las Ciencias

La arquitectura futurista de Santiago Calatrava y Félix Candela sigue marcando el perfil de Valencia. Entre el Hemisfèric, el Oceanogràfic y el Palau de les Arts, el conjunto continúa acogiendo exposiciones y producciones que lo han hecho reconocible en medio mundo.

Valladolid: Museo Nacional de Escultura

Cambiamos de foco dentro de la ciudad para poner en valor uno de los museos más veteranos de España. En el antiguo Colegio de San Gregorio, fundado a finales del siglo XV, se conserva la mayor colección de imaginería religiosa en madera policromada del país, con piezas de Alonso Berruguete, Juan de Juni y Gregorio Fernández que siguen sin tener rival en su género.

Si te gusta el arte contemporáneo, no puedes perderte este museo. / Istock / Cloud-Mine-Amsterdam

Vizcaya (Bilbao): Museo Guggenheim

Titanio, curvas imposibles y una colección de arte contemporáneo que sigue atrayendo a Bilbao a viajeros de todo el planeta. El museo continúa siendo el símbolo de la transformación de la ciudad, casi tres décadas después de su inauguración.

La catedral tiene una iompresionante cúpula bizantina. / Istock / Catedral de Zamora

Zamora: Catedral de Zamora

Románico con influencias bizantinas, coronado por una cúpula gallonada que le da una silueta inconfundible en toda Castilla y León. "El Perdigón", su torre, sigue regalando vistas del Duero a quien se anima a subir.

El Pilar es un lugar importante para los creyentes. / Istock / Sergi Formoso

Zaragoza: El Pilar

La Basílica del Pilar sigue siendo uno de los grandes centros de peregrinación mariana de España, con esa mezcla de barroco y devoción popular que convierte cualquier visita en un ejercicio de historia y fe entrelazadas.

El ayuntamiento de Ceuta se encuentra en la plaza de África. / Istock / Victor Manuel Mulero Ramirez

Ceuta: Plaza de África

Rodeada por la Catedral de Ceuta y el Santuario de Nuestra Señora de África, sigue siendo el punto de partida perfecto para adentrarse en la ciudad autónoma, con el puerto como telón de fondo permanente.

El puerto tiene buenas vistas hacia Melilla la Vieja. / Istock / MaestroBooks

Melilla: Melilla La Vieja

El casco antiguo amurallado continúa siendo el mejor resumen de las culturas que han pasado por Melilla a lo largo de los siglos, desde los fenicios y romanos hasta la Melilla contemporánea.