Mallorca: olas, olivos y naranjos

Me hago con una moto eléctrica del establecimiento para explorar las curiosidades de este tramo de costa, como es la red de torres de vigía que concibió el matemático Joan Baptista Binimelis como un sistema de alarma ante el ataque de los piratas. Hay una en la Cala en Basset, muy cerca del puerto de Andratx, y otra quizá más bonita hacia el norte, la torre del Verger, ya que allí se localiza para mí uno de los mejores lugares para contemplar la puesta de sol. Entre medio, Sant Elm o San Telmo no puede esconder su origen pescador, con su calle principal de trazado descendente y paralelo al mar. Los negocios con encanto y las terrazas gustan, pero más atractivo es el islote de Sa Dragonera, justo enfrente, que marca el punto de no retorno para los que cruzan a vela hasta la península, debido a las corrientes y al viento dominante: un lugar de los que evocan la aventura de la mar.