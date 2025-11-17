‘Mallorca, Ca Nostra’: un turismo con alma y responsabilidad

La fundación también trabaja para diversificar la oferta turística y fomentar la desestacionalización. Se apuesta por experiencias culturales, naturales y gastronómicas que muestren la riqueza del interior y de los pueblos menos conocidos. El turismo, entendido así, se convierte en motor de desarrollo y cohesión social, capaz de generar empleo y oportunidades sin concentrar los beneficios en un solo punto. La cultura y la identidad juegan un papel esencial en este nuevo modelo. Mallorca quiere seguir siendo un referente internacional, pero sin renunciar a su esencia. La lengua, las tradiciones, la artesanía, la gastronomía o los paisajes rurales son parte del alma que da sentido al viaje.