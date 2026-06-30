Ni Mallorca, ni Alicante: la mejor playa de España está en Cádiz y está rodeada por un importante yacimiento arqueológico

Hace más de dos mil años, los antiguos romanos llegaron a las costas gaditanas y se enamoraron del paisaje tanto como cualquier viajero hace a día de hoy. Con el océano Atlántico a sus pies, aquella civilización ya veía una gran parte de lo que se ve en la actualidad, y por eso decidieron erigir allí una ciudad con un puerto estratégico que fue fundamental para el imperio: Baelo Claudia, frente a la playa de Bolonia, unas de las más bonitas de España.

Ánforas llenas de garum salían desde este puerto con la vista puesta en el comercio marítimo, priorizando exactamente el mismo producto que ahora también mantiene a los habitantes de Cádiz, el atún, el mayor tesoro gastronómico de la provincia. El océano marcaba el ritmo, igual que ahora, y, aunque a veces resulta difícil de imaginar, los restos arqueológicos que allí se conservan hacen más fácil el viaje con la imaginación a ese pasado tan remoto.

Adriana Fernández

La vida romana en torno al mar

La ciudad de Baelo Claudia, que están denominadas Conjunto Arqueológico, se fundó en el siglo II a.C., en un entorno púnico romano entre otras urbes como Baesippo, Barbate en la actualidad, o Tingintera, Tarifa. Era el puerto ideal para conectar con Tingis, la actual Tánger. En su periodo de mayor esplendor, funcionaban 40 fábricas a la vez que producían un pescado diferente. Convirtiéndose en uno de los centros de explotación más importantes de Roma.

Los restos arqueológicos romanos de Baelo Claudia en la playa de Bolonia / Istock / JOSE LUIS VEGA GARCIA

Lo que obtenían era una salsa llamada garum, una salmuera de trozos de pescado, tripas, huevas y sangre. Era un sustituto de la sal en la cocina y en el curado de embutidos, tan valioso como los perfumes o las especias. Con el avance de los piratas mauritanos, la crisis de producción y catástrofes naturales como terremotos y tsunamis, la ciudad quedó abandonada. Pero algunos restos lograron conservarse porque permanecieron cubiertos por dunas de arena.

La huella del Imperio Romano

Baelo Claudia se considera un lugar muy singular por la belleza natural del entorno y los elementos urbanísticos romanos que no aparecen en otros yacimientos. Cuenta con todos los elementos típicos, desde el foro hasta el templo de los dioses; así como tabernas, tiendas, alcantarillas, mercados, acueducto y viviendas. Además, hay tres templos idénticos dedicados a Júpiter, Juno y Minerva, conocidos como la Tríada Capitolina. Y uno más dedicado a Isis.

Los restos de un templo en la antigua ciudad romana de Baelo Claudia / Istock / Oksana Sasha Mitiukhina

El Teatro Romano es uno de los edificios más impresionantes, con aforo para hasta dos mil personas que todavía se sigue utilizando para representaciones al aire libre en verano. Se puede visitar por un precio simbólico de 1,5 euros de martes a domingo con horarios cambiantes según la época del año.

Del 21 de marzo al 20 de junio, entre las 9:00 y las 21:00 de martes a sábados. Domingos, festivos y lunes vísperas de festivos hasta las 15:00.

Del 21 de junio al 20 de septiembre, de 9:00 a 15:00 todos los días.

Del 21 de septiembre al 20 de marzo, de 9:00 a 18:00 de martes a sábado. Domingos, festivos y lunes vísperas de festivos hasta las 15:00.

La playa más bonita de Cádiz

Lo mejor de todo es que este yacimiento se encuentra en una de las playas más bonitas de España, la playa de Bolonia. Es también una de las más concurridas, sobre todo por los amantes del kitesurf y el windsurf. Sin embargo, hay dos motivos por los que nunca da la sensación de estar masificada. Uno es porque se extiende por cuatro kilómetros y otro porque está dentro del Parque Natural del Estrecho, lo que asegura la total preservación del entorno.

La playa de Bolonia en Cádiz / Istock / JOSE LUIS VEGA GARCIA

Lo más impactante es la duna que gobierna el paisaje, con más de 30 metros de altura y 200 de frente, declarada Monumento Natural. Desde lo alto de la duna se contemplan algunos de los atardeceres más bellos del mundo y, si el día está soleado, se puede ver incluso la costa marroquí. En conjunción con Baelo Claudia, crea un paisaje excepcional y completamente único, con valor tanto histórico y cultural como natural y patrimonial.