Las Maldivas portuguesas están a dos horas de Sevilla: un paraíso de arenas blancas y aguas cristalinas

Perderse entre sus calles empedradas y sentarse a degustar cualquiera de las recetas que rinde homenaje a sus pescados y mariscos frescos es estar de vacaciones y apreciar cada detalle de la riqueza patrimonial del sur de Portugal. Unas huevas de pulpo secas o un bocado de corvina serán el mejor aperitivo de tu vida. Y no es broma. La arquitectura popular, las plazas, las artesanías… o pasar una mañana en el mercado de Olhão, situado en un edificio de inspiración árabe, es empaparse de los sabores y los olores algarvíos, por no hablar de que probarás los mejores dulces. Observar los rincones de su precioso barrio de pescadores es entender los característicos tejados planos de sus casas, unas azoteas que le han dado el nombre de ‘Ciudad Cubista del Algarve’.