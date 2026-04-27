Ni Málaga, ni Madrid: la ciudad de España que tiene el récord de museos por habitante es una joya del Modernismo que ya deberías conocer

España es un país de cultura, y de museos. Solo hay que echar un vistazo a la cantidad de centros culturales y pinacotecas que suma a nivel nacional: más de 1500 en todo el territorio, y no solo en la península, porque en este listado también cuentan las islas y las ciudades autónomas.

Hay una ciudad que se lleva la palma, ocupando el número uno del ránking de ciudades con más museos, según datos del Ministerio de Cultura y Deporte. Ella solita cuenta con 135 museos y más de cien colecciones, que juntas suman alrededor de 240 referencias museográficas. Y esa ciudad es Valencia.

Adriana Fernández

En el ranking tan cultural le sigue muy de cerca Castilla-La Mancha, con casi 200 referencias entre museos y colecciones, y detrás de ella, Andalucía, con unas 170. Solo entonces aparece Madrid que, aunque es verdad que cuenta con el mejor museo de toda España, El Prado, solo aporta alrededor de cien museos y unas 30 colecciones. Algo similar sucede en Cataluña que, con unas 120 referencias, no pasa del sexto puesto en el ranking.

La Ciudad de las Artes y las Ciencias es uno de los centros culturales más conocidos de toda España. / Istock

La desconocida capital de los museos de España

Sin embargo, en este ranking cultural hay un caso que es realmente curioso. Una pequeña ciudad española de solo 80000 habitantes que, sin embargo, y a diferencia de las grandes urbes, presume de ser la que mayor proporción de museos tiene por habitante de toda España.

Se trata de Melilla. Y es que, además de ser una preciosa ciudad con un rico legado modernista (para sorpresa de muchos, es la segunda ciudad con más edificios modernistas de toda España, solo superada por Barcelona), es el territorio con mayor proporción de museos en relación con el tamaño de su población.

La preciosa ciudad de Melilla / Istock / R

Eso significa que por cada 8000 habitantes en la Ciudad Autónoma hay un museo. Lo más relevante es que, en el lado contrario, estaría Cataluña: a los catalanes solo les corresponde un museo por cada 65000 habitantes según los datos del Ministerio.

Los museos que debes visitar en Melilla

La gran riqueza museística de Melilla se concentra en el casco antiguo, corazón del conjunto monumental de Melilla la Vieja. Es ahí donde están el Museo Sacro, el Museo de Arte Moderno, el Museo Etnográfico y la red de cuevas y túneles que hay bajo la ciudad, guardados como un gran tesoro subterráneo.

La mayoría de museos están en el conjunto monumental de Melilla la Vieja. / Istock / 5

De todos los museos que hay en Melilla, hay uno que concentra la mayor proporción de visitas anuales, y ese es el Museo de Historia, Arqueología y Etnografía de Melilla. El edificio donde se encuentra no puede ser más especial.

El museo está en los antiguos almacenes donde se guardaban los productos y materiales para el abastecimiento de la ciudad: los almacenes de Las Peñuelas, construidos en 1781 bajo el reinado de Carlos III.

Lo curioso es que, con el crecimiento posterior de la ciudad, y el levantamiento de casas adosadas incluso en la muralla, un siglo después se construyó justo encima de los almacenes las bóvedas del teatro Alcántara. No fue hasta 2007 que se devolvió la cubierta original del edificio, restaurándolo y colocando en su interior el nuevo museo.