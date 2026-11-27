Solo hay tres cuevas iguales en el mundo: una está en Asia, otra en América Central y la tercera en Europa. Una cueva de origen marino bajo acantilados imposibles que, bajo el subsuelo, han formado un ecosistema geológico extraordinario en un rincón de Málaga.

Es una de las tres únicas cuevas submarinas conocidas en el mundo y la única de Europa / Istock / Sergey Dzyuba

Y es que, aunque existen miles de cuevas marinas y submarinas, lo excepcional de la malagueña es su clasificación como cueva de origen marino, que posteriormente ha emergido a la superficie y, posteriormente, se ha hecho visitable. Es la Cueva del Tesoro, en el Rincón de la Victoria.

Lucía Alfonso González

¿Cómo se formó y por qué es tan diferente?

La cueva se encuentra en los acantilados de El Cantal, un tramo de costa caliza entre Rincón de la Victoria y La Cala del Moral, a unos 10 kilómetros de Málaga capital. Y lo realmente interesante es su historia geológica, cuyo origen hay que buscarlo en la era jurásica.

Se formó a partir de materiales sedimentarios que posteriormente quedaron elevados por movimientos geológicos. Posteriormente, el mar se encargó de ir excavando sus galerías; es decir, antes de que el terreno emergiera, las corrientes y la acción del oleaje fueron erosionando la roca y creando cavidades, pasadizos y salas. Después, una vez emergida la cavidad,las filtraciones de agua dulce fueron generando estalactitas, estalagmitas y otras formaciones calcáreas.

En la zona de los acantilados del Canal / Istock

Eso es precisamente lo que explica que en su interior convivan dos paisajes geológicos claramente diferenciados: por un lado, las formas erosionadas por el mar y, por el otro, las formaciones propias de las cuevas kársticas terrestres.

Una historia de tesoros, romanos y una diosa fenicia

El nombre de la Cueva del Tesoro no es ni mucho menos casualidad. Y es que se trata de una cueva que está asociada a una antigua leyenda sobre un tesoro escondido en su interior. Al respecto, existen dos versiones principales: una habla de cinco reyes que habrían ocultado sus riquezas en la cavidad, mientras que la otra atribuye el tesoro al emperador almorávide Tasufín ibn Alí, que habría escondido allí sus pertenencias durante la dominación musulmana.

La leyenda atrajo a numerosos buscadores de riquezas siglos atrás y uno de los más conocidos fue el suizo Antonio de la Nari, apodado Antonio el Suizo, que dedicó años a explorarla. De hecho, la historia cuenta que murió accidentalmente en una explosión mientras buscaba el supuesto tesoro.

La Cueva del Tesoro / Wikimedia Commons

Pero el verdadero tesoro apareció con las investigaciones arqueológicas. Uno de los rincones más interesantes es la sala de Noctiluca, llamada así por la diosa lunar y de la fertilidad que, según la interpretación del investigador Manuel Laza Palacios, habría recibido culto en este lugar, según sus hipótesis arqueológicas.

En la cueva se han documentado desde pinturas rupestres paleolíticas, entre ellas signos de color rojo, a cerámicas y piezas de sílex, restos humanos y animales, y seis monedas de oro de época almorávide, encontradas por Manuel Laza Palacios.

Se puede visitar a pie

La Cueva del Tesoro abrió sus puertas al público por primera vez en 1974 y fue declarada Bien de Interés Cultural en 1985, y todavía hoy se puede visitar en rutas organizadas que recorren aproximadamente 500 metros de galerías, aunque el complejo subterráneo tiene un desarrollo mucho mayor.

Algunos de sus espacios más llamativos son la Sala de los Lagos (una de las zonas más húmedas, con pequeñas lagunas subterráneas y formaciones calcáreas(; la Sala de la Virgen (una de las grandes cavidades del recorrido, que comunica sectores que antiguamente constituían cuevas independientes), la Sala de Marco Craso (que recibe el nombre de un personaje de la tradición histórica que sitúa al tribuno romano refugiado en su interior), la Sala del Águila (que contiene una formación rocosa que recuerda a un ave rapaz), y la Sala de Noctiluca (vinculada a la interpretación del antiguo culto a la divinidad).