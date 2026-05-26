La majestuosa basílica de España que esconde los frescos más impresionantes de Goya: tiene dos bombas de la Guerra Civil que no llegaron a explotar y una diminuta virgen de 36 centímetros

Zaragoza es la única ciudad del mundo que tiene dos catedrales, y las dos en activo. Durante siglos, ambos templos compitieron por ser la sede del obispado, hasta que en el siglo XVII el Papa Clemente X emitió una bula papal para unificar ambas bajo un mismo cabildo. Y así es hasta hoy.

Por un lado está la catedral del Salvador (o La Seo), que fue la primera catedral cristiana de la ciudad, edificada tras la reconquista de 1118 sobre la antigua mezquita mayor; durante mucho tiempo fue el templo principal y sede oficial del obispo.

Adriana Fernández

Hasta que a finales del siglo XVII se comenzó a construir la basílica de El Pilar a orillas del Ebro (lo más curioso es que no se terminó hasta 1961, después de casi 280 años de obras). Y ese es el templo del que vamos a hablar hoy, una majestuosa basílica-catedral que cada día es visitada por miles de personas.

Es el lugar más visitado de Aragón. / Istock

De hecho, es el lugar más visitado de todo Aragón. No es para menos: se trata de una joya del Barroco que en su interior esconde auténticas obras de arte, incluidas dos bombas de la Guerra Civil que no llegaron a explotar y que hoy se exhiben en uno de sus muros. Y tú pensando que la Basílica del Pilar era solo impresionante por fuera…

Un impresionante templo barroco

Resulta que El Pilar es uno de esos sitios que sorprenden mucho cuando se visitan, porque lo tienen todo: además de ser el primer templo Jacobeo y Mariano del mundo, es un magnífico edificio barroco clasicista que destaca por su monumentalidad.

Un templo de 95 metros de altura para una virgen de menos de 40 centímetros. / Istock

Basta echar solo un vistazo para saber que se trata de un templo de altura, y nunca mejor dicho. Porque la imponente basílica de Nuestra Señora del Pilar tiene una longitud de unos 130 metros y una altura aproximada de 80 metros hasta la cruz de la cúpula central. Mientras que las cuatro torres que la coronan alcanzan los 95 metros de altura cada una.

Con unas dimensiones así, resulta casi anecdótico que la virgen a la que está dedicado el templo y que se venera en su interior apenas mide 36 centímetros. Es una imagen de estilo gótico pequeña (casi minúscula), tallada en madera en la primera mitad del siglo XV.

Una virgen tallada en madera en la primera mitad del siglo XV. / Istock / 5

Un museo con pinturas de Goya

A lo largo de la historia, en su construcción y reformas han participado reputados arquitectos. escultores, pintores…y eso la ha convertido en un importante museo, atesorando en su interior destacadas obras de arte.

Puede que uno de los nombres más conocidos por todos y por todas sea el de Francisco de Goya. Y es que, el artista aragonés más universal es el autor de las pinturas que decoran la cúpula de la catedral. Se la conoce como ‘Regina Martyrum’, y está considerada por los expertos e historiadores como una de las mejores obras de Goya.

dicen que son los frescos más impresionantes de Goya. / Istock

Pero es que hay más: en el interior de la catedral se puede visitar también el Museo Pilarista, llamado también Joyero de la Virgen, símbolo del arraigo y devoción que se profesa a esta virgen.