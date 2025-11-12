La mágica ruta de senderismo de España que atraviesa campos teñidos de rojo: de una gran riqueza natural y cultural y perfecta para hacer en otoño
Un sendero que arde en rojo cada otoño y mantiene viva la tradición del mimbre en Cuenca.
En el corazón de Cuenca, entre sierras de piedra caliza y valles que se estrechan junto al río Escabas, el paisaje se transforma cada otoño en una explosión de color. No son arces ni viñedos lo que tiñe de rojo las riberas, sino el mimbre, ese material humilde y flexible que durante siglos ha definido la identidad de esta tierra. En esta época, las varas peladas y recién cortadas se enrojecen al sol, y los campos parecen arder suavemente bajo la luz de noviembre.
La llamada Ruta del Mimbre es una de las experiencias más singulares de la España rural. Combina naturaleza, cultura y tradición artesanal en un recorrido que, más que una caminata, parece un viaje al interior de un oficio antiguo que sigue vivo.
Un sendero entre ríos y pueblos artesanos
El itinerario oficial parte de Cañamares, capital del mimbre conquense, y serpentea por las riberas del río Escabas hasta enlazar con el Guadiela, entre Priego, Villaconejos de Trabaque y otros pueblos de la Serranía Media. Son unos 30 kilómetros en total, con tramos suaves, fáciles de hacer en familia y perfectamente marcados.
A lo largo del camino se suceden los campos teñidos de rojo, interrumpidos por talleres donde los artesanos continúan trabajando el mimbre como hace generaciones. En los patios se amontonan haces recién cortados; en los porches, manos que entrelazan varas y recuerdos. Muchos de estos talleres abren sus puertas a los visitantes, y allí cada cesto, cada trenza, cuenta la historia de un oficio que resiste con la misma paciencia con la que crecen las ramas al borde del río.
Un arte que tiñe de historia la tierra
El cultivo del mimbre se extendió por Cuenca hace más de dos siglos, probablemente gracias a la influencia de los monasterios cercanos, que vieron en sus riberas fértiles un lugar ideal para plantarlo. Desde entonces, su cultivo se convirtió en símbolo de identidad. Hoy, Cuenca sigue siendo la principal productora de mimbre de España, y en pueblos como Cañamares o Priego, las familias mantienen viva la tradición del trenzado.
Durante los meses fríos, entre noviembre y febrero, el paisaje alcanza su punto más espectacular. Las varas, sumergidas en los ríos o extendidas al sol para su secado, adquieren un tono carmesí que contrasta con el verde oscuro de los pinares y el blanco de los riscos calizos. No es extraño que muchos llamen a este rincón “el otoño rojo de Cuenca”.
Naturaleza, agua y silencio
Más allá del color, la Ruta del Mimbre es también un encuentro con la naturaleza. El camino atraviesa bosques de pino laricio, sabinas y chopos, y se adentra en zonas incluidas dentro del Parque Natural de la Serranía de Cuenca y la Reserva de la Biosfera del Valle del Cabriel (UNESCO, 2019). Desde el Puente de Cañamares, el río Escabas refleja el rojo del mimbre y el azul del cielo. En los miradores cercanos, el vuelo de los buitres leonados acompaña el rumor del agua.
Aquí no hay prisas, solo viento, luz y silencio. Cada paso revela cómo el paisaje y el trabajo humano han aprendido a convivir sin estorbarse, en una simbiosis que hoy resulta casi utópica.
Una escapada que mezcla paisaje y cultura
Al final de la jornada, los pueblos de la ruta (tranquilos, de piedra dorada y tejados rojizos) invitan al descanso. En Priego, las fachadas blanqueadas se alinean frente al río, y en Cañamares, el aroma del morteruelo y las gachas manchegas sale de los pequeños bares familiares. No hay lujos, pero sí autenticidad. La que nace del saber hacer, del silencio de los talleres y del fuego lento de los hogares. Caminar la Ruta del Mimbre en otoño no es solo ver un paisaje, es entender que el color de la tierra también cuenta historias. Y que, en Cuenca, el rojo no es solo un color, es una forma de vida.
