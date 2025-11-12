La mágica ruta de senderismo de España que atraviesa campos teñidos de rojo: de una gran riqueza natural y cultural y perfecta para hacer en otoño

Al final de la jornada, los pueblos de la ruta (tranquilos, de piedra dorada y tejados rojizos) invitan al descanso. En Priego, las fachadas blanqueadas se alinean frente al río, y en Cañamares, el aroma del morteruelo y las gachas manchegas sale de los pequeños bares familiares. No hay lujos, pero sí autenticidad. La que nace del saber hacer, del silencio de los talleres y del fuego lento de los hogares. Caminar la Ruta del Mimbre en otoño no es solo ver un paisaje, es entender que el color de la tierra también cuenta historias. Y que, en Cuenca, el rojo no es solo un color, es una forma de vida.