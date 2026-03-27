Todos los madrileños se van a Valencia por la cercanía, pero pocos consideran la joya de Andalucía llamada la "Sirena del Océano" para ir en Semana Santa

En Cádiz las imágenes, a hombros de los cargadores, se soportan sobre vigas de madera directamente en el cuerpo, sin fajas, costales, ni almohadillado que soporte el peso, acompañados por fuera con "manigueteros", que marcan el ritmo con el sonido de las horquillas, varas de madera o metal, que sostendrán el peso de los pasos en los descansos de la procesión.