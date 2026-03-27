Todos los madrileños se van a Valencia por la cercanía, pero pocos consideran la joya de Andalucía llamada la "Sirena del Océano" para ir en Semana Santa
Un paisaje espectacular donde disfrutar de la Semana Santa en el bastión más alejado de la Península Ibérica.
Con la llegada de la Semana Santa son muchos los que aprovechan para haceruna escapada, pero la elección del destino puede hacer de un fin de semana una prueba de resistencia. Ciudades como Sevilla, Madrid, Málaga o Granada, reciben oleadas de viajeros que, curiosos por su tradición o ansiosos por sus playas, buscan un descanso que, en ocasiones, no llega.
En la cara B, muchos otros recurren a destinos menos visitados, como Valencia o Alicante, en la costa levantina y, sin embargo, este destino, con una de las tradiciones más espectaculares de la península, puede pasar más desapercibido, por lo que atento, porque esta Semana Santa podría convertirse en tu gran aliado.
Desde la serenidad de un jardín histórico del siglo XVIII junto al mar, hasta playas vírgenes de dunas infinitas, la ciudad de Cádiz ofrece el oasis perfecto para una escapada cercana, en una ciudad donde la gastronomía, la historia y los paisajes ofrecen un destino inmejorable.
Playas, jardines botánicos y castillos de ensueño
Si buscas la serenidad de un espacio rodeado de naturaleza, camina por el Paseo de Santa Bárbara hasta el Parque Genovés, un conjunto botánico exquisito rodeado de pasos y cascadas, en el que perderte disfrutando del calor y los refugios de sombra de sus cipreses, palmeras, ginkgos, y ejemplares como el “Árbol del Hierro”, el ejemplar más antiguo de su especie en Europa.
Si prefieres disfrutar de la inmensidad de las playas, Cádiz ofrece cuatro kilómetros de dunas en la Playa de Cortadura, la más salvaje de sus costas; aunque si buscas ese punto medio entre la ciudad y el mar, la Victoria es tu sitio, aunque la estrella por excelencia se ubica entre castillos, al final de la ciudad.
La Caleta, de arena y rocas, se extiende enclavada entre el Castillo de Santa Catalina, y el Castillo de San Sebastián. Uno de los lugares más emblemáticos de su ciudad e inspiración de músicos y poetas como Isaac Albéniz, José María Pemán o Paco Alba.
Y si buscas conocer la eterna “sirena del océano”, visita el Paseo Campo del Sur, un camino junto al mar que recuerda al malecón de La Habana y brilla con la catedral de fondo.
Una Semana santa única en España
Enclavado en el bastión más alejado del sur de la península española, la ciudad habitada más antigua de Europa recibe una de las tradiciones más curiosas de la Semana Santa, considerada Fiesta de Interés Turístico Nacional.
Sus pasos, que en algunos tramos acompañan la línea del mar, avanzan marcados por un sonido que los hace inconfundibles.
En Cádiz las imágenes, a hombros de los cargadores, se soportan sobre vigas de madera directamente en el cuerpo, sin fajas, costales, ni almohadillado que soporte el peso, acompañados por fuera con "manigueteros", que marcan el ritmo con el sonido de las horquillas, varas de madera o metal, que sostendrán el peso de los pasos en los descansos de la procesión.
Una tradición que se remonta siglos atrás, cuando los pasos eran llevados por marineros del muelle que descargaban, de igual manera, las cajas de pescado de los barcos.
La sirena del océano o la tacita de plata
Conocida popularmente como “La sirena del Océano”, por la forma en que la peninsula se adentra en el mar, recibe este título en Los Episodios Nacionales del escritor español Benito Pérez Galdós. En el capítulo referido a Cádiz, Galdós atribuyó este nombre al poeta británico Lord Byron quien, al viajar a España en 1809, quedó prendado de la ciudad, definiéndola en vida en sus cartas como “la más bella de España”.
A este apelativo se suma otro fragmento de la mitología helénica en el que se narra como las torres de Hércules del estrecho de Gibraltar, estarían hechas de plata, una leyenda que, sumada a la forma del territorio, habría derivado en conocer a la ciudad más antigua de Europa como la “tacita de plata”.
No obstante, la ciudad fenicia fue fundada con el nombre nativo de Gadir, que significa castillo, fortaleza o recinto amurallado.
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