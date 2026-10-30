Todos los madrileños hacen cola por el hayedo de Montejo, pero pocos eligen este bosque colgado sobre un embalse para otoño: entrada libre, un río que nace entre las hayas y musgo hasta en las raíces

Cada otoño, conseguir plaza para el hayedo de Montejo se convierte en una pequeña competición. El bosque madrileño, Patrimonio de la Humanidad desde 2017, reparte unas 100 entradas al día, la mitad por internet y la otra mitad para quienes llegan temprano a la oficina de la Sierra del Rincón. Al otro lado de la sierra de Ayllón, a 117 kilómetros de Madrid por carretera, hay otro hayedo que se tiñe del mismo dorado en las mismas semanas y que no pide nada: ni reserva, ni sorteo, ni hora de entrada. Está en Segovia, junto al pueblo de Riofrío de Riaza, y se llama hayedo de la Pedrosa.

Sara Fernández García

Riaza, la puerta del hayedo

El camino pasa casi siempre por Riaza, la villa serrana desde la que sale la carretera hacia el bosque. Merece la pena parar en su plaza Mayor, una plaza con soportales de 82 columnas y gradas de piedra que servían de graderío cuando se celebraban encierros, partida en dos por el Ayuntamiento del siglo XVIII y su torre de hierro forjado. Riaza es conjunto histórico desde 1970 y está a 1.190 metros de altitud, donde la meseta empieza a convertirse en sierra.

Espacio Natural Protegido Hayedo de la Pedrosa / Istock

Desde el pueblo, la carretera SG-112 sube hacia Riofrío de Riaza y el puerto de la Quesera. A medida que gana altura, abajo, en el valle, aparece el agua del embalse de Riofrío, y las laderas pasan del roble a la haya. En el kilómetro 11 está la entrada señalizada al hayedo.

Un bosque que nació de una fábrica de sillas

El hayedo de la Pedrosa crece en la cara norte del macizo de Ayllón, entre los 1.430 y los 1.700 metros, y es uno de los hayedos más meridionales de Europa. La Junta de Castilla y León lo protege como espacio natural desde 1991.

Espacio Natural Protegido de Hayedo de la Pedrosa / Istock

Lo primero que llama la atención son los troncos. Muchas hayas tienen varios, que salen juntos desde el suelo. La explicación está en Riofrío de Riaza, donde una fábrica de sillas funcionó hasta mediados del siglo XX con la madera de este bosque. Las hayas se talaban y, de los tocones, brotaban nuevas ramas que con los años se convirtieron en troncos. Cuando el pueblo se vació, el bosque empezó a regenerarse solo. Por eso la mayoría de los árboles son jóvenes, y las hayas más viejas se refugian en las zonas más altas y escarpadas, las más difíciles de alcanzar.

Espacio Natural Protegido de Hayedo de la Pedrosa / Istock

Bajo ellas, la base de los troncos y las rocas están cubiertas de musgo, líquenes y helechos. Entre las hayas crecen robles, avellanos, serbales y acebos, y en el suelo, brezo blanco, arándanos y fresas silvestres.

El nacimiento del Riaza

El río Riaza nace a los pies de las hayas, en este mismo bosque, y recorre unos 100 kilómetros hasta desembocar en el Duero, en Roa de Duero, en la provincia de Burgos. La ruta más popular, de unos seis kilómetros y casi dos horas, baja desde el puerto de la Quesera por el antiguo camino de Peñalba de la Sierra, cruza el Riaza por dos puentes y pasa junto a pequeñas cascadas en el tramo final. El segundo puente es más inestable y tiene una cuerda para ayudarse. Para la vuelta hay que subir algo más de un kilómetro por el arcén de la carretera hasta el puerto.

El río Riaza a su paso por el hayedo. / Istock

Quien quiera una ruta más larga puede salir de la presa del embalse de Riofrío. El recorrido circular desde el embalse suma 11,4 kilómetros y unas cuatro horas, sube hasta el collado de la Hayuela, a 1.629 metros, y baja después por el hayedo hasta el arroyo del Avellano y el río Riaza.

Arriba, en el puerto de la Quesera, a 1.712 metros, está la frontera entre Segovia y Guadalajara y uno de los mejores miradores sobre el valle del Riaza y el embalse.

Espacio Natural Protegido de Hayedo de la Pedrosa / Istock

Qué tienes que saber antes de ir

El acceso es libre, pero el bosque no es ningún secreto. El puerto tiene dos aparcamientos que se llenan los fines de semana de noviembre, y entonces los coches acaban en los arcenes de la SG-112. Si se puede, conviene ir entre semana o dejar el coche en Riofrío y subir andando. Los perros pueden entrar atados. El camino tiene barro y pendientes, así que hacen falta botas.

De vuelta en Riaza, la comida gira en torno al cordero asado. Entre los restaurantes mejor valorados del pueblo en 2026 están el Mesón Las Columnas, el Asador Matimore y DeCasa.