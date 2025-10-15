Los madrileños lo tienen claro: este es su destino favorito para hacer un viaje del Imserso
Porque tener más de 65 años también tiene sus ventajas, y viajar barato es una de ellas.
Solo se nos ocurren dos maneras para viajar barato: encontrar una escapada ‘low cost’ en plan chollo de última hora, o ser pensionista y beneficiarte del programa de viajes del Imserso; es decir, el programa de estancias en zonas de costa y de interior de la península a precios muy (pero que muy) reducidos. Eso sí, el requisito indispensable para poder ser beneficiario es tener más de 65 años.
Tradicionalmente, los destinos de costa son los más demandados, y es por eso que el programa destina prácticamente el 50% de las plazas a lugares con vistas al mar, sobre todo a nivel peninsular. De hecho, en la campaña para 2026, son los destinos de Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana los que más reservas atraen.
De todos ellos, Benidorm sigue siendo el rey. Algo así como el destino del Imserso por excelencia es esta ciudad alicantina, situada en primera línea de playa y que desde el boom del turismo de los años 70 no ha dejado de atraer miradas ni viajeros jubilados.
El destino favorito de los madrileños
Sin embargo, los madrileños prefieren poner rumbo a otros destinos como las islas. Tanto Canarias como Baleares son uno de los grandes reclamos a nivel viajes del Imserso por sus suaves temperaturas y su clima templado. Y lo son durante todo el año. Por eso acaparan cerca de 230.000 plazas del total, que son casi 880.000.
Lo curioso es que estos destinos son también los que tienen los precios más elevados (unos 50 euros más respecto a los destinos costeros peninsulares más económicos). Vaya, que la diferencia tampoco es tan grande, pero todo suma.
El destino estrella: islas en las que siempre hace buen tiempo
De los dos archipiélagos, las Islas Canarias son el destino favorito para los madrileños jubilados, según los datos de comercialización de las plazas del Imserso. La clave está en el binomio de playa y buen clima, algo de lo que los madrileños carecen, sobre todo de lo segundo.
Por detrás de las Canarias vendrían las escapadas, que es esa parte del programa del Imserso que se aleja de las costas para ofrecer circuitos culturales y turismo de interior a capitales de provincia en territorios tan apetecibles como Cantabria, Andalucía o Galicia.
Y el destino al que no quieren ir los madrileños
Contradictoriamente, y según las estadísticas de reservas de plazas, los madrileños huyen de la costa peninsular (y eso que es la que más plazas ofrece a nivel nacional). Digamos que no está entre sus prioridades, al menos en el marco del programa del Imserso. Quizá porque son destinos más tradicionales en los que, seguramente, ya ha estado.
