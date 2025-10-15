Los madrileños lo tienen claro: este es su destino favorito para hacer un viaje del Imserso

Solo se nos ocurren dos maneras para viajar barato: encontrar una escapada ‘low cost’ en plan chollo de última hora, o ser pensionista y beneficiarte del programa de viajes del Imserso; es decir, el programa de estancias en zonas de costa y de interior de la península a precios muy (pero que muy) reducidos. Eso sí, el requisito indispensable para poder ser beneficiario es tener más de 65 años.