Madrigalejo, el pueblo de Cáceres donde murió el rey y nació España

No es ocasión de andar en divagaciones. ¿Qué necesidad hay de rodeos? ¡Oh ejemplo inaudito para todos los mortales! No hay que maravillarse porque el alma del Rey haya salido de la cárcel del cuerpo. Salió, efectivamente; como el resto de los hombres, él había nacido bajo la condición de tener que morir. Pero lo horrible está en dónde lo llevó a morir la voluntad divina. En otra ocasión ya te describí la pequeña villa de Madrigalejo. Allí quedó muerto, en una casita desguarnecida e indecorosa.