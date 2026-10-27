Entre Madrid y Zaragoza se encuentra el monasterio más impresionante del mundo: es Bien de Interés Cultural, Monumento Nacional y Jardín Histórico

El 16 de diciembre de 1218, una comunidad de monjes cistercienses dejó el lugar donde había vivido durante años y se trasladó a su nuevo monasterio, a orillas de un río aragonés de aguas cargadas de cal. Habían llegado desde Poblet, en Cataluña, después de que el rey Alfonso II de Aragón les donara aquellas tierras a finales del siglo XII. La ceremonia de traslación marcó el nacimiento de una abadía que vivió más de seis siglos de vida monástica, hasta que la desamortización de Mendizábal, en 1835, acabó con su comunidad.

El Monasterio de Piedra es uno de los lugares más fascinantes de España / Istock

Lo que vino después la convirtió en algo distinto a cualquier otro monasterio. En 1843, un industrial catalán, Pablo Muntadas, compró el conjunto en subasta, y su hijo transformó la vieja huerta de los monjes en un jardín de cascadas, grutas y lagos. Hoy acumula declaraciones como Paraje Pintoresco, Monumento Nacional, Bien de Interés Cultural y Jardín Histórico. Es el Monasterio de Piedra, en Nuévalos (Zaragoza), a unas dos horas y media en coche de Madrid y a menos de hora y media de Zaragoza.

Adriana Fernández

Ocho siglos de muros cistercienses

El monasterio sigue protegido por su muralla medieval, en la que se levanta la torre del Homenaje. Al otro lado se conserva el claustro, el centro de la vida de los monjes, junto al refectorio donde comían y la sala capitular, donde se reunía la comunidad. De la iglesia de Santa María de Piedra quedan hoy las ruinas, mientras que la capilla de San Inocencio sigue en pie. La visita al edificio dura entre media hora y cuarenta minutos.

Claustro cisterciense del Monasterio de Piedra en Zaragoza / Istock / t

Entre sus muros nació también una tradición que el monasterio repite con orgullo: en 1534, los monjes habrían cocinado aquí por primera vez en Europa el chocolate llegado de América. Sea leyenda o historia, el cacao forma parte del relato del lugar.

Las celdas que los monjes ocuparon en el siglo XVII se transformaron en habitaciones de hotel, de modo que quien quiera puede dormir dentro del monasterio. El edificio fue declarado Monumento Histórico-Artístico nacional el 16 de febrero de 1983, y en 2009 obtuvo la categoría de Bien de Interés Cultural, que delimitó su zona de protección dentro de la muralla.

Ruinas de la iglesia del Monasterio de Piedra / Istock

El jardín de los Muntadas

La gran obra del siglo XIX está fuera del claustro. Desde 1844, Juan Federico Muntadas, hijo del comprador, dedicó su vida a convertir la huerta de los cistercienses en un jardín paisajista de inspiración romántica, con senderos que bajan entre la vegetación hacia el río y miradores pensados para sorprender al visitante. En 1860 descubrió la Gruta Iris y la abrió al público, el mismo año en que consolidaba el uso del antiguo monasterio como hotel.

Ruta en el Monasterio de Piedra. / Istock

El resultado fue reconocido muy pronto. El 28 de diciembre de 1945, el conjunto fue declarado Paraje Pintoresco Nacional, y el 27 de enero de 2010 recibió la declaración de Jardín Histórico, la figura que protege los jardines por su valor artístico, histórico y botánico.

Cincuenta metros de agua

Las cascadas son obra del propio río Piedra. Sus aguas llevan disuelto carbonato cálcico, que se deposita en capas de caliza y va formando, con los siglos, saltos, grutas y paredes de toba. Ese fenómeno kárstico explica que el parque cambie de forma con el tiempo y que el agua corra durante todo el año.

Cascada del Monasterio de Piedra. / Istock

La más impresionante es la Cola de Caballo, que supera los 50 metros de altura. Una gruta natural, la Gruta Iris, permite colocarse justo detrás de la caída y verla desde dentro, con el ruido del agua retumbando en la piedra. Al comienzo del recorrido, la Caprichosa cae unos 30 metros junto al Baño de Diana, y es la más popular por la leyenda que la acompaña. Más adelante, el Lago del Espejo refleja en su superficie quieta los cortados que lo rodean.

Cascadas alrededor del Monasterio de Piedra. / Istock / Carlos Gawronski

El sendero que une todos esos rincones es circular, tiene unos cinco kilómetros y se recorre en algo más de dos horas. Sumando el monasterio, la visita completa ronda las tres horas. En las inmediaciones del parque se celebran además exhibiciones de aves rapaces.

La comarca de Calatayud

El monasterio está en el término de Nuévalos, en la comarca de Calatayud, y se llega desde la ciudad bilbilitana por una carretera de unos 25 kilómetros cuyos últimos tramos tienen muchas curvas. Junto a Nuévalos se extiende el embalse de la Tranquera, y Calatayud guarda en la torre de la colegiata de Santa María uno de los ejemplos del mudéjar aragonés que la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad. Primavera y otoño son las épocas que más se recomiendan para la visita, cuando la vegetación del parque está en su mejor momento.