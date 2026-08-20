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Madrid tiene una Reserva de la Biosfera y casi ningún madrileño lo sabe: sierra, dehesas y un hayedo Patrimonio de la Humanidad a una hora de la capital

Un secreto rural y protegido a tan solo una hora de Madrid.

Paisaje protegido que combina arquitectura tradicional, bosques autóctonos y un estilo de vida en armonía con la naturaleza

Paisaje protegido que combina arquitectura tradicional, bosques autóctonos y un estilo de vida en armonía con la naturaleza / Istock / JOSE L. VEGA

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Yanira Morte

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Una reserva de la Biosfera es un territorio reconocido por la UNESCO que busca unir la protección de la naturaleza con el trabajo y la vida de las personas. Actualmente, España cuenta con 55 reservas de la biosfera, convirtiéndose en el primer lugar del mundo con más zonas de este tipo, ubicadas entre las 16 de 17 comunidades autónomas que tiene. 

Las vistas más bonitas de la Sierra de Gredos están en un pueblo con un castillo para alucinar

Las vistas más bonitas de la Sierra de Gredos están en un pueblo con un castillo para alucinar

Adriana Fernández

En la península ibérica destacan algunas como el Doñana, un refugio clave para aves acuáticas europeas y el lince ibérico en Huelva, Sevilla y Cádiz, Andalucía. Otras destacadas como Ordesa-Viñamala en Aragón, uno de los mejores ecosistemas representados de los Pirineos o Montseny en Cataluña, un mosaico de grandes paisajes mediterráneos y centroeuropeos. 

Caballo, el agua potable en el Parque Nacional de Doñana, España

Caballo, el agua potable en el Parque Nacional de Doñana, España / Istock / Jacques van Dinteren

Aunque Madrid cuenta con rincones de sobra conocidos, guarda tesoros casi secretos como la Sierra del Rincón, en Montejo, donde muchos madrileños desconocen tener una Reserva de la Biosfera a un paso de casa y en su interior el famoso Hayedo de Montejo, declarado Patrimonio de la Humanidad, a una hora de la capital.

Plano aéreo de un paisaje, Montejo, Sierra del Rincón, Madrid

Plano aéreo de un paisaje, Montejo, Sierra del Rincón, Madrid / Istock / Wirestock

Pueblos en la Sierra del Rincón

Forma por seis municipios muy distintos, conservan la arquitectura tradicional, paisajes serranos y una forma de vida vinculada al uso respetuoso del entorno. Estos pueblos te ofrecen una oportunidad única para que conozcas la esencia rural de la capital. 

  1. Puebla de la Sierra 

Plano aéreo de un paisaje, Montejo, Sierra del Rincón, Madrid

Plano aéreo de un paisaje, Montejo, Sierra del Rincón, Madrid / Istock / Jose Ramiro Laguna

Este primer pueblo se sitúa sobre un valle encajonado por donde pasa el río Puebla, cuenta con extensos pinares, robledales y una vegetación mediterránea. Seguro que te suena por formar parte de la Reserva Nacional de Caza de Sonsaz y conserva construcciones históricas en piedra antigua como Puebla de La Mujer Muerta.

  1. Montejo de la Sierra

Bosque de hayas en otoño cerca de la localidad española de Montejo de la Sierra

Bosque de hayas en otoño cerca de la localidad española de Montejo de la Sierra / Istock / Carlos Sanchez

Uno de los más destacados por su famoso Hayedo de Montejo —el único de toda la Comunidad de Madrid— y por un entorno natural marcado por pinares, robledales y antiguos bancales.

  1. Prádena del Rincón 

Embalse de agua Laguna del Salmoral de Prádena del Rincón, Madrid, España.

Embalse de agua Laguna del Salmoral de Prádena del Rincón, Madrid, España. / Istock / Ivan Lopez Gozalez

Combina una naturaleza muy bien conservada con joyas históricas como la Iglesia de Santo Domingo de Silos, construida en el siglo XIII y de estilo románico. En su interior, se descubrieron los restos de un horno medieval utilizado exclusivamente para la fundición de las campanas "in situ”, uno de los hallazgos más raros dentro de la península. 

  1. Horcajuelo de la Sierra 

Horcajuelo de la Sierra, Madrid Spain

Horcajuelo de la Sierra, Madrid Spain / Istock / Elena Zolotova

Con 104 habitantes, se ubica entre arroyos, destaca por haber mantenido intactos su trazado original, su arquitectura tradicional y su gran calidad ambiental.

  1. La Hiruela 

El pueblo de La Hiruela entre las montañas

El pueblo de La Hiruela entre las montañas / Istock / Jose Ramiro Laguna

Está considerado como el pueblo más bonito y mejor conservado de la Sierra del Rincón. Este pequeño municipio destaca por mantener intacta su arquitectura tradicional de piedra, adobe y roble, además de estar rodeado por un entorno natural protegido con rutas de gran valor paisajístico. 

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  1. Madarcos

Madarcos, molino

Madarcos, molino / wikimedia Commons/LBM1948

Tan solo tiene 69 habitantes y aunque suele ser el más desconocido, tiene un gran valor natural y cultural. Ha conservado elementos del patrimonio etnológico local, como su antiguo potro de herrar y la Iglesia Parroquial de Santa Ana, un templo de origen medieval renovado entre los siglos XVII y XVIII. 

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