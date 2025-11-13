Madrid ya tiene fecha para el encendido de las luces de Navidad 2025: uno de los más tempranos de la historia

Los más fanáticos de la Navidad están de enhorabuena, pues este 2025 el alumbrado se ha adelantado una semana. De hecho, se trata del encendido de luces más temprano de la historia de la ciudad junto al de 2019. Aquel año, coincidió con las primeras Navidades de Almeida como alcalde de la capital, y también tuvo lugar un 22 de noviembre.