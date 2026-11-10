Ni Madrid ni Barcelona: el mercado de Navidad más bonito de España está junto a un famoso paseo marítimo del norte, con casetas de madera y una noria de más de 50 metros

Cada 21 de diciembre, día de Santo Tomás, los caseros de Gipuzkoa bajaban del monte a la ciudad para pagar a los propietarios el arriendo de sus tierras. Aprovechaban el viaje para vender lo que traían del caserío, y la jornada acabó convirtiéndose en una feria. Hoy en San Sebastián ese día se sigue celebrando en la plaza de la Constitución y por todo el casco viejo, con puestos de productos del campo y talos de txistorra.

Feria de Santo Tomás en San Sebastián. / Donostia Kultura 2026 © Copyright

La feria de Santo Tomás es solo un día, pero la Navidad donostiarra empieza mucho antes. A principios de noviembre se monta la noria frente a la bahía de La Concha, a finales de mes se encienden las luces y, a orillas del río Urumea, abren las casetas del mercado navideño. En 2022, la ciudad fue elegida Capital Europea de la Navidad.

Adriana Fernández

El mercado, junto al Urumea

El mercado se instala en el paseo de Francia, en la margen derecha del Urumea, entre los puentes de María Cristina y Santa Catalina, y continúa en la plaza Ramón Labayen, junto al hotel María Cristina. El año pasado reunió 71 casetas, la cifra más alta hasta ahora: 37 en fila a lo largo del río y otras 34 en la plaza, trece de ellas dedicadas a comida. Se venden adornos navideños, artesanía, regalos y productos para probar allí mismo.

Fiesta de Santo Tomás de San Sebastián. / Copyright 2026 San Sebastián Turismoa – Donostia Turismoa

Este año abre el 1 de diciembre y se queda hasta el 6 de enero, con horario de mañana y tarde.

La noria del paseo de La Concha

La noria se monta cada año en los jardines de Alderdi Eder, frente al Ayuntamiento, el antiguo casino, en el arranque del paseo de La Concha. Este año abrió al público el 7 de noviembre. El viaje cuesta 6 euros, y los lunes se queda en 3. Desde arriba se ve la bahía de La Concha.

Noria del paseo de la Concha en San Sebastián. / Istock

En esos mismos jardines se instala también el pino de Navidad, y sus tamarices se cubren de luces.

Luces, hielo y Olentzero

El encendido del alumbrado suele hacerse a finales de noviembre. El año pasado se celebró con un espectáculo de 500 drones sobre la bahía, y la pista de hielo se instaló frente a la estación de tren. En los jardines del palacio de Miramar se monta Miramar Magikoa, un recorrido nocturno de unos 700 metros con luz y sonido, y en la Zurriola, junto a la playa de los surfistas, una bola gigante de luces se puede recorrer por dentro.

Navidad en San Sebastián. / Copyright 2026 San Sebastián Turismoa – Donostia Turismoa

En Gipuzkoa, los regalos no los trae solo Papá Noel. El 24 de diciembre baja del monte Olentzero, un carbonero que vive en el bosque y que, junto a Mari Domingi, recibe antes las cartas de los niños en el Ayuntamiento.