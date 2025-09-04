Ni Madrid, ni Barcelona: La ciudad con los mejores murales de arte urbano está en el norte (tiene más de 500 y no es la que imaginas)
Una capital de provincia que apenas llega a los 100.000 habitantes se codea con Londres, San Francisco o Nueva York como mejores ciudades del mundo por su street art.
Hay un destino en España que acumula más obras de arte urbano que las que se pueden ver en Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla. Y no hablamos de grafitis cualquiera, sino de intervenciones muralistas firmadas por los grandes nombres del street art más actual.
Las paredes y medianeras de la ciudad y los alrededores suman más de 500 intervenciones, entre las que se encuentra una que en 2021 fue elegida como mejor mural del mundo (¡del mundo!): un Julio César en blanco y negro que ya forma parte de la iconografía de la ciudad.
Esta es la ciudad con más y mejor arte urbano de España
Su autor es Diego As y, además de muralista excepcional, es uno de los grandes impulsores del arte urbano en Lugo, su ciudad natal. Esa es la ciudad gallega que brilla por encima de todas las españolas en la lista de los mejores destinos street art del mundo.
Así lo dice el último ránking elaborado por la plataforma de arte urbano Street Art Cities, que en su lista de 50 mejores ciudades, coloca a Lugo como la española mejor valorada. Aparece en el puesto 18, por detrás de Londres, Berlín, Lisboa, San Francisco, Nueva York París o Los Ángeles.
La lista la lidera una gran urbe como Melbourne, con cerca de 3.300 trabajos artísticos registrados en la plataforma. Y la cierran pequeñas ciudades como Bristol, en Inglaterra, Boulogne Sur Mer, en Francia, o La Bañeza, en León. Lo curioso es que, junto a estos destinos, aparece también Madrid, hacia el final de la tabla, con apenas 250 trabajos en sus calles. Y eso ya dice mucho de lo poco que se hace en la Comunidad por poner en valor esta disciplina artística.
Galicia en el top del grafiti mundial
Junto a Lugo, otra ciudad gallega se cuela entre las mejor valoradas por la cantidad de obras artísticas de primer nivel que suman sus calles. Y es que, con 400 intervenciones, Vigo se coloca por delante de México, Belfast o Stavanger, en Noruega.
Valencia, Sevilla o Barcelona también figuran entre este top 50, pero con Lugo y Vigo en el listado, Galicia se convierte en la capital del grafiti, siendo la comunidad española mejor valorada por la plataforma. Lo confirma, además, el hecho de que el pasado mes de julio otra de sus intervenciones haya sido elegida como la mejor del mundo de ese mes. Está en Castiñeiro, Orense, y lo firma el artista orensano Mon Devaney, que retrata a un afilador gallego. Algo así como un símbolo de la España vaciada de población, pero repleta de arte y personalidad.
