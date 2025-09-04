Ni Madrid, ni Barcelona: La ciudad con los mejores murales de arte urbano está en el norte (tiene más de 500 y no es la que imaginas)

Valencia, Sevilla o Barcelona también figuran entre este top 50, pero con Lugo y Vigo en el listado, Galicia se convierte en la capital del grafiti, siendo la comunidad española mejor valorada por la plataforma. Lo confirma, además, el hecho de que el pasado mes de julio otra de sus intervenciones haya sido elegida como la mejor del mundo de ese mes. Está en Castiñeiro, Orense, y lo firma el artista orensano Mon Devaney, que retrata a un afilador gallego. Algo así como un símbolo de la España vaciada de población, pero repleta de arte y personalidad.