Lo llaman el “Machu Picchu español”: un pueblo en un valle entre montañas que tienes que visitar en 2025

Aunque sus casas no son especialmente antiguas, Masca es la muestra de arquitectura tradicional canaria. El caserío fue declarado Bien de Interés Cultural como conjunto histórico por un buen motivo: sus edificaciones combinan piedra volcánica, madera de árboles locales, caña y barro, creando un paisaje urbano donde las palmeras crecen entre las casas. Como del cerdo en Extremadura, aquí de las palmeras se aprovechaba todo: desde el fruto para alimentar el ganado, hasta el tronco para fabricar colmenas y las hojas para elaborar sombreros y escobas.