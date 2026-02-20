Parece Perú, pero es Tenerife: el Machu Picchu español está a 680 metros sobre el nivel del mar y la ruta de senderismo más espectacular del mundo

El Machu Picchu es uno de los lugares más impresionantes del mundo, y no es sorpresa para nadie que sea una de las 7 Maravillas del Mundo Moderno. Sin embargo, para conocerlo no es necesario ir hasta Latinoamérica. España cuenta con un lugar que no tiene nada que envidiarle a la famosa montaña peruana y, además, está a tan solo 3 horas en avión.