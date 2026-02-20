Parece Perú, pero es Tenerife: el Machu Picchu español está a 680 metros sobre el nivel del mar y la ruta de senderismo más espectacular del mundo
Es el lugar perfecto para huir de la masificación de las Islas Canarias y conocer su parte más local.
El Machu Picchu es uno de los lugares más impresionantes del mundo, y no es sorpresa para nadie que sea una de las 7 Maravillas del Mundo Moderno. Sin embargo, para conocerlo no es necesario ir hasta Latinoamérica. España cuenta con un lugar que no tiene nada que envidiarle a la famosa montaña peruana y, además, está a tan solo 3 horas en avión.
Para conocerlo debemos dirigirnos hacia las Islas Canarias, en concreto a la isla de Tenerife. Allí nos encontraremos un pequeño poblado situado a aproximadamente 680 metros sobre el nivel del mar con unas vistas a la montaña y al Océano Atlántico que lo convierten en un paraíso y en un sueño hecho realidad.
Un lugar de ensueño
Hablamos de El caserío de Masca, un asentamiento rural declarado Lugar de Interés Etnográfico e Histórico situado en el noroeste de la isla, concretamente en el Macizo de Teno, un espacio natural protegido. Caracterizado por una arquitectura rural tinerfeña, muchas de sus casas han sido convertidas en alojamientos en los que disfrutar del paisaje y ambiente tranquilo.
Entre todo lo que ofrece, lo más fácil de distinguir son las vistas increíbles al océano y a las islaz de La Gomera y La Palma. Además, también tiene puestos en los que comprar productos artesanales de la zona o probar la gastronomía local. Sin embargo, su reclamo estrella es una de las rutas de senderismo más impresionantes del país.
Una ruta única
Gracias a su increíble paisaje, El caserío de Masca cuenta con una de las rutas más increíbles de la zona. Se trata del Barranco de Masca, un sendero de aproximadamente 3 a 4 horas que va desde el pueblo hasta el mar. Solo la ida son 5 kilómetros, y es apta solo para personas con una muy buena condición física.
Realizarla tiene un coste de aproximadamente 40 euros para los adultos y 20 euros para los niños, y es obligatorio llevar un equipamiento adecuado que incluya calzado de montaña cerrado, casco y al menos 1 litro y medio de agua, entre otras cosas. Es una ruta imprescindible, pero requiere de una preparación previa, tanto física como mental.
El caserío de Masca es el lugar idóneo para huir del bullicio de las zonas más típicas de las Islas Canarias, y está a tantos metros de altura que incluso parece que toca el cielo. Si buscas huir de las zonas masificadas y conectar con la parte más local de Tenerife, este pequeño poblado es un verdadero paraíso.
