Este lujoso pueblo del Mediterráneo es conocido como el 'pequeño Mónaco español': playas vírgenes, un puerto deportivo de alto nivel y campo de golf

Mientras buena parte del turismo internacional sigue concentrándose en los grandes destinos del Mediterráneo español, algunos viajeros comienzan a mirar hacia lugares mucho más tranquilos. Es precisamente uno de esos rincones el que ha llamado la atención del diario británico The Mirror, que ha bautizado a esta pequeña localidad de Almería como el "pequeño Mónaco español". La comparación nace de la imagen que ofrece su elegante puerto deportivo, rodeado de urbanizaciones junto al mar y un ambiente relajado muy selecto.

Ese lugar que cada vez llama más la atención de quienes buscar el lujo en sus vacaciones, es Almerimar: una localidad perteneciente a El Ejido que se ha convertido en uno de los rincones más singulares del litoral andaluz. Ofrece varios kilómetros de costa. Sus playas, amplias y bien equipadas, invitan tanto al descanso como a la práctica de deportes acuáticos como el kitesurf. San Miguel, Levante o Poniente son algunas de las más conocidas, todas ellas caracterizadas por su amplitud y por sus aguas cristalinas.

Sara Fernández García

Eso sí, quienes prefieran ambientes más naturales encontrarán en la Reserva Natural de Punta Entinas-Sabinar espacios prácticamente vírgenes donde las dunas, los humedales y las aves convierten el paisaje en un pequeño refugio de biodiversidad. Asimismo, en el Lago Victoria es habitual practicar remo o piragüismo. Pero el entorno también conserva interesantes huellas de su pasado: el Castillo de Guardias Viejas recuerda la importancia estratégica que tuvo este tramo de costa durante el siglo XIX, mientras que antiguos aljibes de origen andalusí y restos arqueológicos permiten descubrir una historia mucho más antigua.

Los atardeceres en Almerimar / Istock / Agnieszka Glowala

Por qué le llaman el 'pequeño Mónaco' español

La historia del enclave es relativamente reciente. Fue a finales de la década de 1960 cuando comenzó a desarrollarse el proyecto urbanístico que daría origen a la actual localidad. La idea inicial consistía en crear un gran centro turístico en plena Costa de Almería, aunque con el paso del tiempo evolucionó hacia un modelo orientado a un turismo más tranquilo y de mayor calidad, integrado con el entorno natural que lo rodea. Su gran protagonista es el puerto deportivo, considerado uno de los de mayor capacidad de Andalucía y también uno de los más importantes del Mediterráneo.

El puerto deportivo de Almerimar / Istock / CaronB

Con alrededor de 1.100 amarres y espacio para grandes embarcaciones, sus muelles se han transformado en el corazón social de la localidad. Precisamente esa combinación de embarcaciones de recreo, paseos marítimos y edificios asomados al mar, ha hecho que algunos medios internacionales bauticen el enclave como el "pequeño Mónaco español". Quienes prefieran combinar mar y deporte encontrarán otro de los grandes atractivos del destino en su campo de golf.

El espectacular campo de golf de Almerimar / Istock / MICHAEL WORKMAN

Diseñado originalmente por el legendario jugador Gary Player, este recorrido de 27 hoyos figura entre los más reconocidos de Andalucía y atrae cada año a aficionados llegados de distintos puntos de Europa. Y es que... ¿Hay algo más 'high class' que pasar la tarde jugando al golf?

Gastronomía de calidad: el remate de una experiencia de lujo

La experiencia culmina inevitablemente alrededor de la mesa. La gastronomía local combina el excelente producto del Mediterráneo con las verduras cultivadas en la fértil huerta ejidense. Arroces marineros, gambas rojas, jibia en salsa o la refrescante pipirrana son solo algunas de las especialidades que permiten descubrir el sabor más auténtico de esta provincia. El broche de oro antes de decidirte por Mónaco o por Almerimar, se decide irremediablemente sentado sobre una buena mesa. ¡Y aquí no hay competencia!