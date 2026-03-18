Lugo, un paseo por la ciudad amurallada de la luz
A veces olvidado por los viajeros que recorren Galicia, Lugo merece ser reivindicado como un paraje de gran interés histórico, de amplio legado cultural y de una belleza natural más que evidente. Un lugar en el que la herencia romana y celta aún están presentes en el día a día de los lucenses. Y todo esto sin tener en cuenta su riqueza gastronómica. Tome nota
Coincidiendo con el solsticio de verano, Lugo rinde culto a la tradición romana que ha dejado su impronta en la ciudad. En 2026, los días 18, 19, 20 y 21 de junio se celebrará una nueva edición de Arde Lucus, una festividad que propone viajar en el tiempo, transformando la localidad gallega en un importante asentamiento romano del año 14 a. C., cuando el emperador otorgó su nombre al enclave —a partir de entonces conocido como Lucus Augusti—. Durante estos días, los visitantes podrán observar, con todo lujo de detalles, cómo eran los campamentos romanos, acudir a una boda celta, disfrutar del circo romano o participar en el asedio a su conocida muralla. A pesar de que Arde Lucus es un evento relativamente joven —la primera edición se remonta al año 2000—, esta celebración ya ha sido declarada como Fiesta de Interés Turístico Internacional.
No hace falta ser filólogo para apreciar que el nombre romano de Lucus Augusti guarda evidentes similitudes con la actual denominación de la localidad. Lucus es un término latino que se asocia tradicionalmente con la imagen de un bosque sagrado. Metafóricamente, esta denominación sugiere un claro en el bosque donde la luz penetra para señalar un espacio de culto. Por otra parte, Augusti, evidentemente, hace mención al emperador que decidió convertir el asentamiento en un importante centro administrativo y económico. En cualquier caso, antes de la llegada de los romanos, existía un importante asentamiento celta. De ahí, que algunos historiadores consideren que el nombre de la ciudad puede estar también relacionado con la deidad celta Lug, una de las más importantes de su mitología.
Mostrar nuestro respeto a 'O avó'
O avó significa “el abuelo” en gallego. Este es el sobrenombre con el que se conoce a un eucalipto de la variedad globulus que fue plantado en 1880 en el Souto da Retorta, un eucaliptal de cerca de 600 ejemplares que ha sido declarado Monumento Natural. Este árbol destaca sobre los demás por su tamaño: 67 metros de altura y 10,5 metros de perímetro en su base. Se le considera el árbol más alto de España y hay quien dice que también lo es de Europa. Este enclave natural se encuentra en el municipio de Viveiro, villa que conserva un importante trazado medieval. La icónica Puerta de Carlos V, de estilo plateresco, es una de las tres puertas que permanecen en pie del antiguo recinto amurallado. El cercano puerto de Celeiro es uno de los principales centros comerciales de productos del mar del Cantábrico. Su estrella: la merluza de pincho. Se denomina así porque cada pieza se pesca individualmente con anzuelo (“a pincho”), en lugar de con red.
Estas dos tradiciones, la celta y la romana, marcan aún hoy la personalidad de Lugo. Aunque a veces es eclipsada por otras ciudades gallegas más populares entre los viajeros, Lugo tiene elementos más que suficientes para convertirse en un destino turístico de primera categoría. Y es de ese legado romano, precisamente, de donde nace una de las características que convierten a Lugo en un paraje sin comparación en el mundo. La muralla que rodea su casco histórico es la única fortificación romana del mundo que conserva su perímetro íntegro —aproximadamente entre 2.117 y 2.266 metros—. Fue construida entre finales del siglo II y el siglo III d. C. con el objetivo de defender la antigua Lucus Augusti de las incursiones de los pueblos germánicos. La muralla tiene una altura que oscila entre los ocho y los 12 metros, con un espesor medio de 4,20 metros, llegando a los siete metros en tramos estratégicos. En la actualidad dispone de 10 puertas de acceso: cinco originales romanas (como la Porta Miñá o la de San Pedro) y cinco modernas. Otra de sus particularidades es que puede recorrerse, prácticamente entera, por la parte superior de la muralla. Esta zona, conocida como adarve, se ha transformado en un peculiar parque público desde el que se aprecia una vista elevada del casco antiguo. Para subir a este paseo existen rampas ubicadas en diferentes puertas de la muralla. Una de las más conocidas es la Puerta de Santiago, decorada con una estatua del apóstol, por la que atraviesan muchos de los peregrinos que entran en la ciudad. La muralla de Lugo fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2000.
Al mencionar el Camino de Santiago, resulta inexcusable no hablar de la Catedral de Santa María —también declarada Patrimonio de la Humanidad según la Unesco—. La catedral combina estilos que abarcan desde el románico de su planta y estructura original (iniciada en 1129) hasta el neoclasicismo de su fachada principal, pasando por elementos góticos y barrocos. El aspecto más singular de este templo radica en que alberga la única exposición permanente del Santísimo Sacramento, tradición litúrgica que define la identidad de Lugo como la Ciudad del Sacramento. Es más, en el escudo de Lugo aparece de forma destacada un cáliz dorado y una hostia consagrada.
Un ejemplo más de las múltiples influencias en la genealogía de la ciudad se encuentra frente a la catedral católica. La Domus del Mitreo es un importante yacimiento arqueológico que ha sido musealizado. El centro alberga los restos de una antigua casa romana, perteneciente a una acaudalada familia del siglo III d. C. Sin embargo, lo más relevante del yacimiento son los restos de un templo perteneciente al culto mitraico. El mitraísmo era una religión que rendía culto al dios Mitra, identificado como el dios de la luz. Aunque de origen persa, Mitra contó con muchos seguidores entre los romanos. Una referencia más a la importancia de la luz en la historia de la ciudad. El culto cristiano y el mistérico frente a frente, separados por apenas 100 metros.
Fuera de las murallas, en el litoral de la provincia, la luz adquiere una función práctica y simbólica. Una de las estampas más pictóricas de la zona se encuentra en el faro de Isla Pancha —ubicado en el término de Ribadeo—, cuya señal luminosa ha guiado a los navegantes del Cantábrico durante generaciones. La localidad de Ribadeo se encuentra en la Mariña Lucense, comarca costera de accidentada geografía. Este paisaje ha configurado la apariencia de la Playa de las Catedrales, probablemente, el monumento natural más famoso de Galicia. Conocida entre los locales como praia de Augas Santas, su apariencia está marcada por la presencia de arcos de roca de hasta 30 metros de altura y cuevas visibles únicamente durante la bajamar. Para proteger este frágil entorno, en periodos de alta afluencia, como verano o Semana Santa, se requiere reserva previa para acceder.
El viajero que decida investigar la provincia más allá de la capital cuenta con innumerables parajes de interés. Mondoñedo, por ejemplo. Antigua capital de una de las siete provincias del Reino de Galicia, su Catedral de la Asunción es conocida como la "Catedral arrodillada" por sus perfectas proporciones y escasa altura. Otra visita a tener en cuenta es Sargadelos. Además de visitar la famosa fábrica de cerámica, es recomendable pasear por el Paseo de los Enamorados, entre cascadas y bosques, junto al río Xunco. Estas son dos simples pinceladas de un cuadro mucho más amplio.
Además de contar con un rico pasado, un magnífico legado cultural y un entorno natural privilegiado, Lugo cuenta con una de las gastronomías más potentes de Galicia —lo que ya es decir—. Ya sea para visitarla de nuevo, o para conocerla por primera vez, Lugo merece figurar entre sus planes viajeros de 2026.
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