Lugo, un paseo por la ciudad amurallada de la luz

Estas dos tradiciones, la celta y la romana, marcan aún hoy la personalidad de Lugo. Aunque a veces es eclipsada por otras ciudades gallegas más populares entre los viajeros, Lugo tiene elementos más que suficientes para convertirse en un destino turístico de primera categoría. Y es de ese legado romano, precisamente, de donde nace una de las características que convierten a Lugo en un paraje sin comparación en el mundo. La muralla que rodea su casco histórico es la única fortificación romana del mundo que conserva su perímetro íntegro —aproximadamente entre 2.117 y 2.266 metros—. Fue construida entre finales del siglo II y el siglo III d. C. con el objetivo de defender la antigua Lucus Augusti de las incursiones de los pueblos germánicos. La muralla tiene una altura que oscila entre los ocho y los 12 metros, con un espesor medio de 4,20 metros, llegando a los siete metros en tramos estratégicos. En la actualidad dispone de 10 puertas de acceso: cinco originales romanas (como la Porta Miñá o la de San Pedro) y cinco modernas. Otra de sus particularidades es que puede recorrerse, prácticamente entera, por la parte superior de la muralla. Esta zona, conocida como adarve, se ha transformado en un peculiar parque público desde el que se aprecia una vista elevada del casco antiguo. Para subir a este paseo existen rampas ubicadas en diferentes puertas de la muralla. Una de las más conocidas es la Puerta de Santiago, decorada con una estatua del apóstol, por la que atraviesan muchos de los peregrinos que entran en la ciudad. La muralla de Lugo fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2000.