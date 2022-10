Los lugares más misteriosos y aterradores de España

¡Halloween ya está aquí! El día más aterrador del año anima a que salgan las almas más valientes, algunas se disfrazan, otras ven películas de miedo y otras se acercan a los lugares más terroríficos del mundo para conocer, de primera mano, lo que es vivir el misterio en tu propia piel.

Nosotros somos muy fans de estos últimos valientes, así que aquí os traemos 10 de los lugares más terroríficos de España para disfrutar de este 31 de octubre, algunos cuentan misteriosas leyendas y otras historias reales que llegan a ser más aterradoras que las ficticias.

1. Belchite, Zaragoza

Este pueblo tiene muchas historias y leyendas que contar, tales son sus misterios que miles de personas se acercan a conocerlo cada año. La marca de muchas guerras es visible en sus calles y edificios derrumbados, abandonados por los propios vecinos que, cansados, se marcharon a otros lugares donde vivir más tranquilos.

La historia cuenta como las guerras carlistas, la de la independencia y la civil fueron el horror que acabó con este zaragozano pueblo que a principios del siglo XX vivía un momento de auge. Por otro lado, las leyendas cuentan como los miles de combatientes caídos deambulan por las calles, y como republicanos y franquistas no dejaron de combatir ni tras la muerte.

2. El Hospital de Terrasa, Barcelona

El conocido popularmente como el Hospital del Tórax era el punto de referencia del cuidado de tuberculosos durante el siglo XX. Un extravagante edificio que mantenía aisladas a las personas que estaban infectadas por una enfermedad, que en aquellos años, era incurable.

Hace 15 años se construía sobre las ruinas del edificio abandonado el Parc Audiovisual de Catalunya, que serviría de escenario para múltiples películas, pero sobre todo es conocido por albergar la academia de Operación Triunfo en sus tres últimas ediciones. Las leyendas cuentan que si te paras a escuchar oirás a los enfermos bramando de dolor y miedo, incluso algunos triunfitos aseguran haber oído esos fantasmagóricos ruidos durante su estancia en la famosa academia.

3. La Casa de las 7 chimeneas, Madrid

Como todas las grandes ciudades Madrid está repleta de misterios y leyendas que infundan miedo en el alma de los habitantes. Una de las historias más conocidas es la de Elena, su desaparición y su fantasma… una historia llena de amor, asesinatos, hijos ilegítimos y el rey Felipe II.

En pleno barrio de Chueca se encuentra este edificio que en su día fue una casita de campo donde vivía una de las amantes del rey Felipe II, la joven Elena dio a luz a una niña justo antes de morir de pena, o eso es lo que cuenta la historia oficial. La leyenda relata otro punto de vista, donde fue el mismo rey el que mató y sepultó a su amante en alguna de las paredes del edificio.

4. La Laguna Negra de Urbión, Soria

Los precisos Picos de Urbión contienen esta laguna de origen glaciar que, según cuentan las leyendas, no tiene fondo. Un monstruo vive en sus profundidades y se come a todo aquel que se despista, pero también se dice que podemos encontrar unas cuevas que conectan directamente con el mar, aunque este se encuentre a más de 200 kilómetros de distancia.

Lo mejor de estas leyendas es como se han ido transmitiendo de generación en generación, y el mismísimo Antonio Machado en su relato “Los hijos de Alvargonzález” hace hincapié en como esta curiosa laguna no tiene fondo.

5. Las cuevas de Zugarramurdi, Navarra

La leyenda y la historia se entremezclan en las famosas cuevas donde un día, hace más de 400 años, se escondieron las Brujas de Zugarramurdi. Un akelarre temido en la zona, que practicaba rituales, elaboraba pócimas y danzaba entorno a una hoguera, pero todo terminó con la llegada de una joven francesa que desveló quienes eran las brujas que lo formaban.

Aunque el pueblo navarro intentó dejar a un lado las leyendas enseñando al mundo las impresionantes cuevas que oculta el pueblo, los rumores y las llamas por la noche siguen cautivando y atrayendo a todos los amantes de las artes místicas.

6. La Isla de Pedrosa, Cantabria

Esta isla unida a la península por un único puente pone la piel de gallina al que lo visita, su ambiente extremadamente tranquilo y sinuoso no deja indiferente a ninguno de los visitantes que llegan hasta sus costas. Aunque valientes, muchos turistas vuelven asegurando que han avistado fantasmas, espectros y han oído sonidos extraños.

Cada uno de los edificios de la isla están abandonados, todos salvo el hospital que en su día fue el Sanatorio Marítimo al que llegaban los enfermos que no querían que pisasen tierra firme. Ten cuidado, ya que dando un paseo te podrán aparecer niños, enfermeras y marinos… y algunos de ellos parece que siguen vivos.

7. Preventorio de La Sabinosa, Tarragona

Este lugar es ejemplo de que no hace falta viajar muchos años al pasado para encontrar edificios verdaderamente aterradores, lugares que ponen la piel de gallina y que al dormir por la noche te acompañarán en tus peores pesadillas. Actualmente está protegido por dos vallas para que nadie entre y descubra los secretos que aguardan en su interior.

Desde fuera es el típico edificio abandonado tatuado con grafitis, pero las terroríficas historias que nacieron aquí no son nada común. Si consigues entrar podrás escuchar el rumor de los llantos de cientos de niños que sufrieron abusos en este centro en el que vivían y estudiaban.

8. Palacio del Escorial, Madrid

Regresamos a la capital para visitar el famoso pueblo de San Lorenzo del Escorial, hogar del Monasterio del Escorial, la mayor construcción y el orgullo del rey Felipe II (el que mató a su amante para ocultar a su hija ilegítima y la enterró en una de las paredes de la Casa de las 7 Chimeneas).

Este monasterio es uno de los lugares más visitados de Madrid, su historia es muy interesante y el misterio la envuelve gracias al fanatismo del rey por las artes místicas. Cuando lo visitas no entiendes el misterio, pero este te invadirá al conocer los entresijos del gran perro negro que cada noche aullaba o que la biblioteca estaba destinada a la búsqueda de la piedra filosofal.

9. Fábrica de muñecas, Castellón

Las muñecas de porcelanas son ese tipo de juguete que no entiendes, dan mucho miedo, y cuando hay una en la sala no hay quien se libre del susto. Si a esto le sumamos una fábrica abandonada, con cientos de estas muñecas sin ojos, brazos o piernas tendremos el cóctel perfecto para salir corriendo y no mirar atrás.

Viajamos hasta Segorbe, el pueblo de Castellón donde aguarda esta extraña fábrica que pende, literalmente, de un hilo, ya que muchas estanterías están sujetas por finos cables que las mantienen en pie. Hay que entrar con cuidado y de día si no queremos un susto, pero no de esos de los que luego uno se ríe.

10. Monasterio del Diablo, Sevilla

Terminamos nuestro diabólico viaje con una parada en la capital andaluza, concretamente en Carmona, un tranquilo pueblo que posee una de las mejores leyendas de la campiña ya que no se sabe ni como ni donde nació, pero se remonta a hace 80 años.

Bóvedas caídas, arcos rotos y cascotes por el suelo son el panorama que te recibe cuando llegas al hogar de decenas de monjes que desaparecieron de la noche a la mañana. La leyenda cuenta que un monje se despertó en mitad de la noche y se acercó a la despensa, pero al llegar se encontró a todos sus hermanos colgados muertos de los ganchos de la carne, con el diablo a su lado animándole a huir y contarles a todos lo que había pasado.