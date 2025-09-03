Los lugares imprescindibles de Palma, según sus vecinos: un paseo por sus maravillas arquitectónicas, gastronómicas y culturales

Existen muchas maneras de arrancar una jornada en Palma, pero se nos antoja una buenísima idea —casi necesaria—, el hacerlo con una de las famosas ensaimadas y el chocolate caliente — si el calor aprieta, mejor horchata o helado de almendra— de Can Joan de s’Aigo. Con 300 años de vida, la icónica cafetería que un día inauguró Joan Thomas como dispensadora de hielo y agua fresca, continuó escribiendo las páginas de su historia bajo la batuta de nuevos propietarios y en otras localizaciones. Así, hasta convertirse en lo que es hoy: un templo —este, culinario— donde se cultivan las buenas tradiciones de la capital mallorquina. En las mesas de mármol de su local originario, el de la calle Sanç, se dan cita a diario locales y foráneos para disfrutar de delicias artesanas rodeados de muebles de otras épocas. Por delante, los auténticos sabores de la isla. Matices que permanecen en el paladar mientras hacemos un repaso a su historia. Siglos de periplos, idas y venidas que, en el caso de Palma, casi se pueden leer al recorrer sus calles, por las que han pasado romanos y árabes, judíos y cristianos. De los segundos, queda la huella en los antiguos baños árabes que, con su patio central rodeado de 12 columnas y arcos de herradura, son de obligada visita. También en las viejas murallas que un día protegieron la ciudad: las levantaron en el siglo XII sobre las antiguas romanas, aunque, ya en el siglo XVI, se construyeron otras renacentistas para defenderse ante posibles ataques de turcos, británicos y franceses.