Los lugares imprescindibles para conocer Mérida, la joya romana de Extremadura

"Si vas a Roma, la diferencia entre el nivel del suelo moderno y el antiguo es de unos 10 metros. En Mérida, no es ni la mitad. Podrías abrir una zanja para instalar un cable de fibra óptica y dar con unas ruinas romanas", cuenta Jonathan Edmondson, profesor de historia romana y estudios clásicos en la Universidad de York de Toronto (Canadá), y coautor de 'Si muero, no me olvides', que examina la vida social de Augusta Emerita a través de epígrafes funerarios.