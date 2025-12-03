5 lugares de Cantabria que están en peligro de desaparecer: han entrado en la Lista Roja del patrimonio cultural y natural

Ubicada en el pueblo de Galizano, en el municipio de Ribamontán al Mar, esta ermita tiene documentación que la sitúa como pronto en 1642, y durante años sirvió como un lugar al que todos los ciudadanos iban en la víspera de la festividad del Santo, desde donde comenzaban una procesión hacia la iglesia mayor del pueblo. La fachada principal y las otras 3 paredes de la ermita es lo único que se conserva en estado de ruina: el resto ya ha desaparecido.