5 lugares de Cantabria que están en peligro de desaparecer: han entrado en la Lista Roja del patrimonio cultural y natural
Una Comunidad Autónoma llena de sitios que, si no se cuidan, van a terminar desapareciendo.
El contraste que hay en Cantabria es sorprendente. Mientras que por un lado hay lugares majestuosos recibiendo cientos de visitantes cada día como el Palacio de la Magdalena o el Capricho de Gaudí, hay otros sitios que, por alguna razón, no reciben apenas turismo y no se están conservando en las mejores condiciones.
Pese a ser uno de los lugares más de moda, son 75 los integrantes de la Lista Roja del patrimonio cultural y natural, la cual indica qué monumentos están en riesgo de dsaparecer. Si no se pone solución y se cominezan a cuidar, lo más probable es que terminen esfumándose llevándose parte de la historia de la Comunidad Autónoma con ellos.
5 lugares llenos de historia
Museo Cántabro del Ferrocarril
Ubicado en Santander, este museo es un lugar capaz de enseñar a todo aquel que lo visite lo mejor de la historia del ferrocarril y la industria cántabra, con una gran cantidad de elementos de hace siglos tales como un telégrafo de finales del siglo XIX, faroles ferroviarios, billetes e incluso semáforos de la época. Sin embargo, se ha dado una orden de derribo y no se sabe cuál será el futuro del museo.
Torre de Alvarado en Heras
Esta torre se encuentra en el municipio de Heras, en Medio Cudeyo, y durante años sirvió como defensa del pueblo. Se estima que fue construida en el siglo XIV y, además de tener unos muros imponentes, es un monumento emblemático para la localidad. No obstante, hace dos años comenzó un proyecto de construcción de viviendas que no respeta el entorno protegido de la torre, lo cual ha hecho que se pierda parte de lo que hacía al lugar único y que, por ende, entre en la lista.
Villa Amalia
Este precioso edificio formaba parte del Balneario de Solares, y fue construido por orden de Ramón Pérez del Molino, director del balneario durante una parte del siglo XIX, el cual le puso el nombre de su propia hija. Durante años cumplió la función de residencia familiar, pero actualmente está abandonado y en muy mal estado. Aunque el balneario ha hecho reformas, ha decidido ignorar este edificio.
Casa de La Hoya
Construida como un taller de escultura entre 1690 y 1710 por el escultor D. Francisco de Vivero y Xado, de esta casona montañesa solo se conserva su fachada, pero hace años llegó a ser uno de los lugares más bonitos del pueblo de Argoños, la segunda localidad más pequeña de Cantabria. Actualmente, solo se conserva la fachada y el interior está completamente destruido.
Ermita de San Pantaleón
Ubicada en el pueblo de Galizano, en el municipio de Ribamontán al Mar, esta ermita tiene documentación que la sitúa como pronto en 1642, y durante años sirvió como un lugar al que todos los ciudadanos iban en la víspera de la festividad del Santo, desde donde comenzaban una procesión hacia la iglesia mayor del pueblo. La fachada principal y las otras 3 paredes de la ermita es lo único que se conserva en estado de ruina: el resto ya ha desaparecido.
Cantabria es conocida por su gran vegetación, un mar impresionante y pueblos realmente encantadores, como Comillas o Santillana del Mar. Sin embargo, su belleza no se limita solo a los lugares más populares. Cantabria está llena de un patrimonio que, si no se cuida, desaparecerá y se llevará consigo parte de la historia de la Comunidad Autónoma.
