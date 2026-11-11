El lugar con más tortugas en libertad de España guarda el mayor humedal de Europa Occidental: llegaron a censarse más de un millar de adultas escondidas entre el fango y la vegetación de las marismas

Cuando se habla de Doñana, la conversación suele ir hacia el lince ibérico o hacia las aves. Cada invierno llegan hasta 200.000 aves acuáticas a pasar la temporada en sus marismas, y a lo largo del año se pueden ver más de 300 especies, de los flamencos a las garzas y los moritos. Pero en las lagunas del parque, escondidas entre el barro y las plantas de la orilla, viven otras habitantes mucho más discretas: las tortugas de agua dulce.

Vista de Doñana al atardecer. / Istock / Juan Carlos Buades Tardio

En Doñana viven dos especies, el galápago europeo y el galápago leproso, y las dos llevan décadas en apuros. A comienzos de este año, un estudio de la Estación Biológica de Doñana, del CSIC, comparó los censos de principios de los noventa con los de los últimos años y puso cifras a lo que los investigadores llevaban tiempo viendo: en treinta años, la población de galápago europeo ha caído un 74%.

Sara Fernández García

Las dos tortugas de Doñana

El galápago europeo es la más escasa de las dos y la que más ha sufrido. Es una tortuga pequeña, con un caparazón ligeramente abombado que en los adultos de Doñana mide unos 14 centímetros. Suele ser negro, salpicado de puntos o rayas amarillas, y la cabeza, también oscura, tiene unas manchas amarillas que forman un dibujo parecido a pequeños gusanos. Es longeva para su tamaño: en Doñana se han registrado ejemplares de casi treinta años. A mediados de los años noventa, los investigadores estimaron que en el parque vivían más de un millar de galápagos europeos adultos, probablemente la población más grande y estable de toda España. Huelva era, además, la única provincia española donde la especie se consideraba relativamente común y abundante.

Las tortugas son uno de los animales más amenazados de Doñana. / Istock

El galápago leproso es más común y aguanta mejor los cambios del agua, pero tampoco se ha librado. En el mismo periodo, su población en el parque ha bajado un 57%.

Una vida escondida en las lagunas

Las dos especies viven en las lagunas y charcas del parque y pasan buena parte del tiempo bajo el agua o enterradas en el fango. En invierno, con el frío, reducen su actividad casi al mínimo y salen poco, y es en primavera cuando vuelven a moverse.

Vista de las lagunas y marismas de Doñana. / Istock

En Doñana, las hembras de galápago europeo llevan huevos desde finales de abril hasta julio, y pueden hacer hasta tres puestas por temporada. Salen del agua de noche, a veces recorren varios kilómetros para buscar el sitio adecuado, y excavan con las patas traseras un pequeño nido donde dejan unos seis huevos. Hay un detalle curioso: es la temperatura la que decide si nacerán machos o hembras. Por debajo de unos 28 grados salen machos, y por encima de 29, hembras. Las crías, de apenas tres centímetros, salen del nido a finales del verano.

Parque Nacional de Doñana. / Istock

Lagunas que se secan

El problema está en el agua. Estas tortugas necesitan lagunas que permanezcan inundadas buena parte del año, y eso es cada vez más raro en Doñana. El estudio, dirigido por el ecólogo Miguel de Felipe y publicado en la revista 'Biological Conservation', recoge que más de la mitad de las lagunas han desaparecido y que la mayoría de las que quedan pasan ahora mucho menos tiempo con agua. Las lagunas del parque dependen del acuífero, y su nivel ha bajado de forma importante en las últimas décadas.

Laguna con flamencos en el Parque Nacional de Doñana. / Istock

Las lluvias de los últimos años han devuelto el agua a la marisma, pero no han bastado para recuperar muchas lagunas. La del Charco del Toro, por ejemplo, seguía seca a comienzos de este año. Los investigadores advierten de que las medidas de conservación son "urgentes para evitar su extinción local".

La mayor zona húmeda de Europa Occidental

Doñana se extiende entre Huelva, Sevilla y Cádiz, en la desembocadura del Guadalquivir, y está considerada la zona húmeda más extensa de Europa Occidental. Fue declarada Parque Nacional en 1969, humedal Ramsar en 1982 y Patrimonio de la Humanidad en 1994, y su espacio protegido abarca cerca de 110.000 hectáreas.

Paisaje lagunar en el Parque Nacional de Doñana. / Istock

En ella se juntan paisajes muy distintos. La marisma, que se inunda con las lluvias y pasa seca la mitad del año. Los cotos, con sus pinares y matorrales, donde viven ciervos y gamos. Y las dunas móviles, que el viento empuja entre tres y seis metros al año y que en el Cerro de los Ánsares alcanzan los 35 metros. El nombre del parque viene del antiguo coto de caza de Doña Ana, que perteneció a los duques de Medina Sidonia.

Cómo visitar Doñana

Al interior del parque nacional solo se entra en visitas guiadas. Las más conocidas son las rutas en todoterreno que salen del centro de visitantes de El Acebuche, cerca de Matalascañas, y que cruzan la playa, las dunas, los cotos y la marisma. También se puede recorrer en barco desde Sanlúcar de Barrameda, remontando el Guadalquivir. En El Acebuche, además, hay senderos y observatorios junto a la laguna.

Otoño e invierno son una buena época para ir. Las primeras lluvias empiezan a llenar la marisma y llegan las aves invernantes. Las tortugas, en cambio, estarán casi siempre escondidas, y con mucha suerte se dejará ver alguna en los días soleados.