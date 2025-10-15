Dicen que es el lugar donde Santa Teresa se olvidó del baúl: el pueblo más antiguo de Castilla-La Mancha es un remanso de historia, leyenda y calma castellana

Además de su patrimonio y su historia, Villarrubia de Santiago es una base perfecta para explorar el entorno. A menos de una hora en coche está Ocaña, con su impresionante plaza mayor barroca; Aranjuez, con sus jardines reales; o Tembleque, con sus soportales blancos de madera. Pero el encanto de Villarrubia está precisamente en no necesitar comparaciones. Aquí no hay grandes monumentos ni multitudes, hay autenticidad. Y quizá eso sea lo que enamoró a Santa Teresa; esa paz castellana que no necesita milagros, solo tiempo.