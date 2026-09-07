El lugar donde Rosalía de Castro sentó las bases de las letras gallegas: una villa medieval de interior desde donde vio el mar justo antes de morir
Rosalía de Castro nació en Santiago de Compostela pero la vida la llevó a diferentes lugares hasta acabar en su tierra querida, en Galicia.
Nacida de padres "incógnitos", pues no se presentaron para registrarla ya que era hija de un sacerdote y una hidalga venida a menos, Rosalía de Castro se convirtió en la escritora gallega más universal de todos los tiempos y la figura más representativa de la región. De hecho, The New York Times afirmó que es "la mejor poetisa nacida en la Península Ibérica desde la Edad de Oro hasta García Lorca", así como una de las más importantes del Romanticismo europeo.
A pesar de la delicadeza con la que describía su entorno, muchos la describían como una persona infeliz y desconfiada. Su médico, Maximino Teijeiro, la llamaba cariñosamente "mi eterna enferma". Nació en Santiago de Compostela, pero vivió hasta los ocho años en Padrón con sus tías paternas, donde curiosamente moriría 40 años después. Estudió en Madrid, donde conoció a su marido Manuel Murguía, quien impulsó su creatividad literaria.
El gran impulso de las letras gallegas
Se ha llegado a decir que Rosalía de Castro escribió su famosísimo 'Cantares Galegos' porque su marido la animó y logró su publicación. Sea como fuere, se convirtió en la primera gran obra de la literatura no solo gallega sino también en gallego. La lengua que se asociaba a las clases bajas, la ignorancia y el atraso pasó a un primer plano gracias a ella. Sin quererlo ni beberlo, fundó el movimiento llamado Rexurdimento en 1863.
En todo ese tiempo, Rosalía vivió en Santiago de Compostela, San Xoán de Ortoño, Madrid, La Coruña y Padrón, el lugar donde falleció y donde pasó los años más importantes de su vida. Antes de eso, escribió 'Follas Novas', marcando un nuevo giro literario con gran interés en la mujer. En él era clara acerca de lo que pensaba. Era crítica con todo, con el machismo de la época e incluso con algunas tradiciones de su querida tierra natal, Galicia.
El Padrón de Rosalía de Castro
El último hogar de la escritora es considerado de los más importantes, puesto que su familia también provenía de allí, de Padrón, concretamente de A Matanza. Es allí donde se ubica su casa-museo, la Casa da Matanza, donde pasó sus últimos años anhelando una sola cosa: el mar. Sus vínculos emocionales y literarios con esta villa están aún presentes en cada uno de sus rincones, comenzando por el paseo fluvial con las riberas por las que ella paseaba.
"Corre o vento, o río pasa. / Corren nubes, nubes corren / camiño da miña casa", escribió sobre este lugar. La estatua de piedra de Rosalía de Castro convive con la de Camilo José Cela, quien también halló un refugio en Padrón. Detrás de la figura que reza "A nósa Rosalía" se ubica la iglesia de Santiago Apóstol de Padrón con el Pedrón que dio nombre a la villa. Allí, según la tradición Jacobea, fue donde se amarró la barca con los restos del apóstol.
En la histórica rúa do Sol estuvo el hogar de su infancia, un edificio muy humilde con un solo piso, vidrieras en el ático y balcón interior que conocemos gracias a un dibujo de Pier Maria Baldi de 1669. Quién le diría que a solo 750 metros se encontraría su último hogar, muy próximo a su vez de la Colegiata de Santa María de Iria Flavia, donde fue enterrada el 15 de julio de 1885. Solo seis años después la trasladaron al Panteón de los Gallegos Ilustres en Santiago.
Rosalía de Castro enfermó gravemente de un cáncer de útero, que fue lo que le llevó a la otra vida. De 1884 se conserva una fotografía en la que aparece rodeada de su familia, con una flor en la mano y acariciando un perro blanco medio escondido. Cuenta con una fachada señorial de piedra y balcones de hierro forjado. Pero lo que nunca tuvo eran vistas al mar, a pesar de que lo último que pidió a su hija fue que abriera la ventana para verlo. "O mar está ahí", dijo.
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