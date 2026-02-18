Ni Ciudad Real, ni Toledo: el lugar donde se imprimió El Quijote tiene un Monumento Nacional, está en un pueblo de Madrid y lo rodean bosques finlandeses

Cruzando el río Lozoya por el hermoso Puente del perdón, situado justo enfrente del monasterio, y subiendo un poco en dirección al núcleo urbano del pueblo se extiende el llamado Bosque finlandés, un pequeño parque que crea un entorno de lo más mágico, rodeado de árboles propios del norte de Europa y en el centro del cual hay una bonita charca. Para llegar hasta ésta, tan solo hace falta seguir el trazado del caminito que hay marcado, el cual desemboca en un embarcadero de madera que queda escondido entre los árboles que crecen en la orilla. Junto al embarcadero hay también una pequeña caseta de madera, que en su día se utilizó como sauna, que le aporta un toque aún más finlandés.