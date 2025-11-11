El lugar más impresionante para visitar en otoño está en Extremadura: un castañar mágico en torno a un castillo medieval
En este lugar te sumergirás en el otoño en su máxima expresión: colores ocres, castañas y rutas de senderismo con paisajes espectaculares.
¿Qué hay mas otoñal que unas castañas? ¡Un castañar! Cuando el frío se empieza a notar, los puestos de castañas empiezan a hacer su trabajo: desprender ese olor único que atrae a cualquier vecino cercano para comprar castañas asadas para toda la familia. Pues bien, el árbol que nos regala este momento en esta temporada es uno de los más longevos: pueden vivir hasta 500 años, aunque depende de las condiciones del árbol.
En otoño, cuando comienza la 'golden hour', los castañares rebosan a conjunto con sus tonos ocres, rojos y amarillos, tiñendo una postal que solo podemos apreciar en estos meses. Y aunque los hayedos del norte se lleven casi toda la gloria en esta estación, debemos recordar que en el corazón de Extremadura hay un bosque que mantiene intacta la magia de la que hablamos: el Castañar de Montánchez. Entre las cuencas del Tajo y el Guadiana, este bosque se extiende por la ladera norte de la Sierra de Montánchez, perteneciente a los montes de Toledo.
El microclima húmedo de la sierra, más generoso en lluvias que el resto de Extremadura, convierte este enclave en un lugar único donde se encuentran búhos, mochuelos e incluso algún que otro ciervo. El Castañar forma parte del Paisaje Protegido Sierra de Montánchez y está ligado a la ZEPA de las Villuercas.
La preciosa ruta del castañar que pasa por su castillo medieval
La ruta comienza junto a la plaza de toros de Montánchez, un pueblo de casas que trepa hasta su castillo almohade del siglo XIII. Desde allí, un sendero asciende suavemente, rodeado de muros de piedra cubiertos de musgo. A los lados, los viñedos y olivares se alternan con dehesas donde pastan los cerdos ibéricos que dan fama al jamón de la zona. El recorrido, de unos tres kilómetros, se completa en un par de horas y está al alcance de todos.
Cómo llegar hasta el castañar más desconocido y mágico de Extremadura
A diferencia de otros enclaves más conocidos, aquí no hacen falta largas travesías ni carreteras serpenteantes para poder visitar y vivir en primera persona la belleza que radica entre sus árboles. Desde Cáceres o Trujillo, el viaje apenas ocupa una hora. Y sin embargo, al llegar, muchos piensan que están verdaderamente en otro mundo.
