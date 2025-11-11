El lugar más impresionante para visitar en otoño está en Extremadura: un castañar mágico en torno a un castillo medieval

En otoño, cuando comienza la 'golden hour', los castañares rebosan a conjunto con sus tonos ocres, rojos y amarillos, tiñendo una postal que solo podemos apreciar en estos meses. Y aunque los hayedos del norte se lleven casi toda la gloria en esta estación, debemos recordar que en el corazón de Extremadura hay un bosque que mantiene intacta la magia de la que hablamos: el Castañar de Montánchez. Entre las cuencas del Tajo y el Guadiana, este bosque se extiende por la ladera norte de la Sierra de Montánchez, perteneciente a los montes de Toledo.