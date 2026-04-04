El lugar más impresionante de las Islas Baleares es conocido como el "Pueblo de los Artistas": con una iglesia del siglo XIV, una ruta de senderismo impresionante y una cala de aguas cristalinas
Este municipio de Mallorca ha mantenido su vínculo con artistas desde el siglo XX, en un entorno marcado por la montaña y la cercanía al mar.
Si buscas el típico destino costero, rápido notarás que Deià no responde al modelo habitual. No tiene grandes playas ni un paseo marítimo convencional. El atractivo de este pequeño destino mallorquín se concentra en el propio pueblo, en su ubicación dentro de la sierra y en la forma en que ha mantenido una identidad ligada al paisaje y a la actividad cultural.
Este pequeño municipio de apenas 740 habitantes se sitúa en la ladera de la Serra de Tramuntana, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2011 como paisaje cultural. La pendiente condiciona la estructura urbana, por lo que aquí todas las construcciones son escalonadas y la piedra es la gran protagonista.
En la parte más alta se encuentra la iglesia de San Juan Bautista, cuyo origen se sitúa en el siglo XIV, aunque su aspecto actual es fruto de varias reformas posteriores. Junto a ella está el antiguo cementerio que funciona también como mirador hacia el pueblo, la montaña y el mar.
Si has empezado en lo alto y vas bajando el camino (prepárate para andar, que las cuestas a veces son empinadas), verás que el trazado del núcleo no sigue una planificación regular, pero son principalmente calles estrechas, escalinatas y pequeños desniveles.
La huella cultural y el “Pueblo de los artistas”
A lo largo del siglo XX, Deià se convirtió en lugar de residencia para distintos creadores. El caso más conocido es el de Robert Graves, que se instaló en el municipio en la década de 1930 y permaneció allí durante buena parte de su vida. La presencia del escritor británico tuvo un efecto claro, ya que Graves atrajo a otros perfiles vinculados al mundo cultural (como el pintor surrealista Esteban Francés) y contribuyó a proyectar el nombre del pueblo fuera de la isla.
A partir de ahí, Deià empezó a consolidarse como un lugar asociado a escritores, músicos y artistas. Esta imagen se ha mantenido con el tiempo y hoy esa relación sigue presente, aunque de forma más difusa.
Esto no significa que en tu visita encuentres necesariamente actividad artística en cada rincón, pero el pueblo es inspirador y en sí mismo explica cómo tuvo esa capacidad de atracción durante décadas.
Senderismo y acceso a Cala Deià
Desde el núcleo urbano parten varios caminos que conectan con el entorno natural. Uno de los más conocidos es el que desciende hasta la Cala Deià. Es un recorrido corto en distancia, pero con desnivel y combina tramos de camino empedrado con zonas más abiertas. No es una ruta técnica, pero ve al menos preparado con calzado adecuado.
La cala no es de arena y el tamaño es bastante reducido, algo a tener en cuenta sobre todo en los meses de verano, cuando la ocupación puede ser alta desde primera hora del día. Aun así, sigue siendo uno de los puntos más espectaculares del municipio por sus aguas cristalinas.
No hagas de este punto una parada rápida al final del camino y aprovecha para tomarte algo. En las inmediaciones hay algunos establecimientos donde tapear o darte un homenaje con una gran comida frente al mar.
Pese a ser pequeñita, su belleza es indudable y eso, inevitablemente, atrae cierta afluencia de gente deseosa de disfrutar de la claridad del agua. Tenlo en mente si tu plan es pasar el día y quieres garantizarte un hueco en la sombra o una mesa en el restaurante.
Pese a ello, la calma del pueblo se mantiene constantemente y los viajeros llegan con más pausa debido a que el acceso se hace por carretera y los tramos son bastante sinuosos al situarse en plena sierra.
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