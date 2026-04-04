El lugar más impresionante de las Islas Baleares es conocido como el "Pueblo de los Artistas": con una iglesia del siglo XIV, una ruta de senderismo impresionante y una cala de aguas cristalinas

A lo largo del siglo XX, Deià se convirtió en lugar de residencia para distintos creadores. El caso más conocido es el de Robert Graves, que se instaló en el municipio en la década de 1930 y permaneció allí durante buena parte de su vida. La presencia del escritor británico tuvo un efecto claro, ya que Graves atrajo a otros perfiles vinculados al mundo cultural (como el pintor surrealista Esteban Francés) y contribuyó a proyectar el nombre del pueblo fuera de la isla.